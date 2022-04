> Jeder Römerpfad hat einen direkten Bezug zu seinem historischen Hintergrund. Alle Wege haben ihren eigenen Götterpaten erhalten.

> Die Idee dazu stammt von Jörg Scheuerbrandt und greift das Vorbild der Jupitergigantensäule auf, die 1986 zufällig gefunden wurde. Die Jupitersäule ist das verbindende Element der Römerpfade. Sie findet sich bei den aufgestellten Jupiter-Bänken, auf der Markierung oder beim Pfadpass wieder.

> Auf jedem Weg gibt es für dessen Gottheit Steindenkmäler als Rekonstruktion von original römischen Funden. Anhand dieser besonderen Götter soll das Leben am Limes jeweils näher erklärt werden. Dies dient auch der Vertiefung der Geschichtskenntnisse der Wanderer.

> In Osterburken ist der Götterpate Merkur (Handel, Gewerbe, Reichtum und Gewinn). In Buchen ist es Herkules, der Sohn des Zeus, in Elztal Minerva (Weisheit, taktische Kriegsführung), in Limbach die Venus (Liebe, erotisches Verlangen, Schönheit), in Mosbach Jupiter, der Beherrscher des Himmels und des Donners, und in Walldürn Mars, der Gott des Krieges. cug