Die Kinder des Kindergartens St. Odilia haben einen neuen Spielgefährten: Darüber freuten sich bei der Spendenübergabe am Dienstag die Kinder, die Erzieherinnen, Kindergartenleiterin Edeltrud Mackert und Timo Steichler, Vorsitzender des FC Viktoria Hettingen. Foto: Rüdiger Busch

Hettingen. (rüb) Dass die offizielle Übergabe noch gar nicht abgeschlossen ist und die Reden noch nicht beendet sind, stört die kleine Luisa nicht: Beherzt läuft die Dreijährige nach vorne, erklimmt den flauschig-weichen Elefanten und reitet eine Runde auf ihm. Offensichtlich kommt die Spende, die der Vorsitzende des FC Viktoria Hettingen, Timo Steichler, am Dienstag dem Kindergarten St. Odilia überreicht hat, gut an. So wie Luisa erkundeten nach der kleinen Feierstunde zahlreiche weitere Kinder den neuen Spielgefährten.

Die Spende stammt vom Verein "Der Sachpool - Kinder- und Jugendförderung e.V." aus Schwarzenberg (Erzgebirge). Der gemeinnützige Verein wurde von der Versicherungsgesellschaft Sachpool gegründet. Bundesweit beschenkt der Verein Kindergärten mit hochwertigen, in Deutschland handgenähten Plüschelefanten.

Dass gerade der Kindergarten in Hettingen ausgewählt wurde, hat er dem FC Viktoria zu verdanken. Bei einem Besuch einer Hettinger Delegation beim Patenverein SV Blau-Weiß Crottendorf (Erzgebirgskreis) wurde Romy Steichler, Tochter des FC-Vorsitzenden Timo Steichler, auf den Förderverein und seine Elefanten-Aktion aufmerksam. Ihre Frage, ob auch Kindergärten in Buchen die riesigen Plüschtiere erhalten können, wurde von den Verantwortlichen gleich positiv beantwortet. Die Zusage des Vereins Kinder- und Jugendförderung: Alle Buchener Kindergärten erhalten auf Wunsch einen Elefanten.

Die erste Übergabe fand sozusagen als Pilotprojekt in Hettingen statt. Kindergartenleiterin Edeltrud Mackert dankte den beiden beteiligten Vereinen für die Spende. Timo Steichler stellte die Spendenaktion kurz vor und wünschte den Kindern viel Spaß mit ihrem neuen "Freund".

Die Kinder bedankten sich mit einem internationalen Danke-Lied für die Spende und nahmen den Elefanten anschließend gleich in Beschlag. Ihr Fazit: Zum Klettern, Reiten und Kuscheln ist er perfekt geeignet!

Info: Kindergärten und -tagesstätten aus Buchen und den Stadtteilen können sich bei Interesse an einem Plüschelefanten beim Vorsitzenden des FC Viktoria Hettingen, Timo Steichler, Tel. 06281/4929, melden.