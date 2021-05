Elmar und Maria Thüry in ihrer Werkstatt in Hettigenbeuern. „Mit der Sexindustrie wollen wir nichts zu tun haben“, sagen die Produzenten von Dildos und Vibratoren aus Odenwälder Fichtenholz. Foto: Caspar Oesterreich

Von Caspar Oesterreich

Hettigenbeuern. So berühmt wie Götz von Berlichingen ist Familie Thüry aus Hettigenbeuern noch nicht. Dabei haben sie ähnlich verruchtes Potenzial wie der frühere Großgrundbesitzer ihres Heimatortes. Denn scheinbar Schändliches erzeugt stets öffentliche Aufmerksamkeit: Sei es durch das berüchtigte Zitat Goethes oder einen Bericht in der RNZ über den "Tilldo" aus reinem Odenwälder Fichtenholz.

"Was besseres als die Kooperation mit Till Lindemann, dem Artikel in der RNZ und der folgenden Berichterstattung sogar in der SWR-Landesschau hätte uns in der Corona-Zeit nicht passieren können", sagt Elmar Thüry und freut sich über die wieder angestiegene Nachfrage nach seinem Holzspielzeug für Erwachsene. Der Onlineverkauf des Tilldos, ein Vibrator angelehnt an das Mikrofon des "Rammstein"-Sängers, habe die Pandemie-bedingten Umsatzeinbußen "weitestgehend abgefangen", berichtet der Holzliebhaber. "Vor der Coronakrise waren wir drei Mal im Monat auf Messen und Festivals, haben dort den Großteil unsers Geschäfts gemacht", verdeutlicht seine Frau Maria Thüry. "Doch alle Events fielen bekanntlich von heute auf morgen komplett weg."

Genauso wie die Zeitgenossen des einstigen Klosterschülers Götz von Berlichingen wahrscheinlich solch anrüchige Äußerung nicht vermutet hätten, wie sie ihm Goethe später wohl eher aus dramaturgischen Gründen in den Mund legte, wirken die Thürys auf den ersten Blick mehr bieder als freizügig. Immerhin keinesfalls so, wie man sich Produzenten von Dildos und Vibratoren eigentlich vorstellen würde. "Mit der Sexindustrie wollen wir auch nichts zu tun haben", macht Elmar Thüry deutlich. Am Anfang seien die beiden natürlich auf ein paar Erotikmessen gewesen, um ihr Holzspielzeug der besonderen Art gebührend zu präsentieren, "aber das machen wir schon lange nicht mehr", erklärt Maria Thüry. "Das ist zu viel Schein und Rauch, nichts ist ehrlich, alles gespielt, das passt nicht zu uns", ergänzt ihr Mann. "In Wirklichkeit sind das sehr einsame Menschen in der Pornobranche."

Seine Kreationen dagegen sollen verbinden, Gemeinschaft schaffen und zum Ausprobieren von Neuem anregen. "Die Dildos, die Vibratoren sind nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung gedacht", erklärt Elmar Thüry. Den Grundstein für den Erfolg des Familienunternehmens legte er 2006, ganz zufällig beim Drechseln von Pilzen. "Eigentlich war ich ja vom Beruf her Metaller, doch Holz habe ich immer schon geliebt", erinnert sich Elmar Thüry an die Anfänge. "Er hat oft in seiner Werkstatt herumgemacht, deshalb habe ich ihm zu Weihnachten eine Drechselbank geschenkt", erklärt seine Frau.

Zunächst formte der Familienvater Alltägliches: Stäbe fürs Kinderbett, besagte Deko-Pilze für den Garten. "Einer davon ist dann etwas zu lang geraten, sein Hütchen war im Verhältnis eigentlich zu schmal, der Pilz sah plötzlich wie ein Phallus aus. Und irgendwie kamen wir dann auf die Idee, noch ein paar mehr zu machen und sie auf E-Bay anzubieten."

Das Verkaufsvorspiel stellte sich als sehr befriedigend heraus, der "Goliath" als überzeugender Liebesdiener, den es auch heute noch im Sortiment von "WaldMichlsHoldi" gibt. Im folgenden experimentierte Elmar Thüry mit verschiedenen Formen, aus dem Goliath entstand der gewellte "Eichelhauer", später kamen zahlreiche weitere Stücke dazu. "Besonders beliebt ist aktuell unser kleiner ,Beckenbodentrainer’, der nicht nur für ein angenehmes Gefühl sorgt, sondern auch die Muskulatur der Frau nachhaltig stärkt", erklärt Maria Thüry. Während sich ihr Mann um das Drechseln kümmert, übernimmt sie den Einbau der Motoren und die Lackierung, die das Spielzeug nicht nur glatt wie Glas und leicht zu reinigen macht, sondern auch den TÜV überzeugte.

Zwar hoffen die beiden, bald wieder auf Messen und Festivals, etwa dem Heavy-Metal-Spektakel in Wacken oder auch dem Weihnachtsmarkt auf St. Pauli, ihr geformtes Odenwälder Fichtenholz verkaufen zu können. "Doch bis es soweit ist, wollen wir unseren Onlineshop noch ausbauen, ins Englische übersetzen und uns international aufstellen", verrät Elmar Thüry. "Wir planen, weltweit zu versenden", ergänzt Maria Thüry. Vielleicht kommt sie ja dann, die ganz große Berühmtheit, wie sie Götz von Berlichingen längst zu Teil wurde.