Hettigenbeuern. (cao) "Aus gutem Odenwälder Fichtenholz, dass den Zauber wohlgeformter Lust zur vollen Entfaltung bringt." So bewirbt Till Lindemann seine neueste Kreation. Der "Rammstein"-Sänger vertreibt eigene Kunstobjekte im Internet, die sich an männlichen Genitalien orientieren. Odenwälder Fichtenholz hat der gelernte Bautischler dafür allerdings noch nie verwendet. Bis jetzt: Ganz neu in seinem kuriosen Onlineshop ist der eben beschriebene Vibrator, der in Größe und Design an das Mikrofon des weit über die deutschen Grenzen bekannten Musikers erinnern soll. Entstanden ist der "Tilldo" in der Werkstatt von Familie Thüry in Hettigenbeuern.

Elmar Thüry in seiner Werkstatt. Foto: Thüry

"Und zwar zu 100 Prozent in Handarbeit", wie Jasmin Thüry im Gespräch mit der RNZ berichtet. Das Odenwälder Fichtenholz eigne sich "perfekt" für das vibrierende Ding, "weil es ein sehr weiches Holz mit hoher Resonanz ist". Außerdem sei Fichtenholz ein schnell nachwachsender Rohstoff. "Wird eine Fichte für unsere Sexspielzeuge gefällt, wird sofort ein neuer Baum gepflanzt."

Die von Lindemann unterschrieben 50 Vibratoren (limitierte Edition) waren innerhalb von drei Tagen ausverkauft. "Die Bestellungen kamen aus der ganzen Welt", sagt Jasmin Thüry und freut sich über die prominente Kooperation mit dem Rammstein-Sänger. Exemplare ohne Signatur sind noch erhältlich.