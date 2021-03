Hettigenbeuern. (tra) Was Fernsehauftritte angeht, sind die Mitglieder der Familie Thüry bereits routiniert: Mit ihren kreativen Holzdildos aus dem Odenwald, die sie in ihrer hauseigenen Werkstatt ihres Familienbetriebs "Waldmichlsholdi" in Hettigenbeuern mit großer Sorgfalt herstellen, waren sie schon in mehreren TV-Sendungen zu Gast. Von ARD und ZDF bis hin zu RTL und Vox interessieren sich die Sender für ihre Holzvibratoren.

Und nun steht ein Live-Interview im Fernsehen an: Wer Maria und Elmar Thüry sehen will, sollte am Mittwoch die SWR-Landesschau einschalten und kann so live dabei sein, wenn Landesschau-Moderator Jürgen Hörig sich mit den beiden unterhält. Sie werden im Studio in Stuttgart mit ihm über ihren Familienbetrieb sprechen. "Auch Corona wird wohl ein Thema sein", vermutet Elmar Thüry im Gespräch mit der RNZ.

Wie geht es "Waldmichlsholdi" in der Corona-Zeit? "Vor rund zwei Jahren haben wir unseren Online-Shop neu gestaltet, und das hat uns jetzt sehr geholfen", berichtet Elmar Thüry. Vor den einschneidenden Corona-Maßnahmen waren die Thürys oft auf Messen und Märkten unterwegs, wo sie die Menschen direkt an ihrem Stand beraten haben.

"Wann wir das nächste Mal unterwegs sein werden, steht jedoch in den Sternen", bringt es Elmar Thüry auf den Punkt.

Rund 60 bis 70 Prozent ihrer "Holdis" haben sie vor Corona im Direktverkauf verkauft, 30 bis 40 Prozent wurden online bestellt. "Wobei es da auch Überschneidungen gibt", berichtet Elmar Thüry. "Es kommt immer wieder mal vor, dass sich Leute am Stand nur informieren und dann später in unserem Online-Shop bestellen."

Da Messen und Märkte aktuell verboten sind, muss Familie Thüry neue Wege finden, um auf die "Holdis" aufmerksam zu machen.

Ein Weg sind die sozialen Netzwerke: Tochter Jasmin streamt auf Facebook regelmäßig Videos, in denen sie berät, und es werden auch Videos gepostet, die es den Zuschauern ermöglichen, Elmar Thüry an der Werkbank über die Schulter zu schauen. Zudem haben sie einen kurzen Werbeclip drehen lassen, der ab der vierten Märzwoche über München TV bayernweit zu sehen sein wird. "Also sieht man ihn auch in Zittenfelden", sagt Elmar Thüry und lacht. Die Familie ist vom gelungenen und ästhetischen Clip angetan: "Er ist natürlich, sinnlich, außergewöhnlich und macht die Menschen neugierig", sagt Elmar Thüry.

Die Familie wird zudem ihren Online-Shop international aufstellen: "Wir werden ihn auf Englisch übersetzen lassen und planen, weltweit zu versenden", sagt Maria Thüry. Und die Holzdildos sind schon länger international gefragt: "Es haben sich sogar Leute aus Australien bei uns gemeldet", erzählt Maria Thüry.

Die Thürys gehen mit der Krise somit kreativ um, was jedoch nicht bedeutet, dass sie mit dem Jahr 2020 zufrieden sind. Der Umsatz hat natürlich gelitten. Sie hoffen nun, dass sie bald wieder auf Messen und Märkte fahren können, da sie auch in Zeiten der Digitalisierung ihre "Holdis" den Menschen am liebsten im direkten Gespräch vorstellen.

Nach dem Fernsehauftritt ist übrigens vor dem Fernsehauftritt: Auch ein RTL-Team hat sich angekündigt, um "Waldmichlsholdi" zu begleiten.

Info: Die Landesschau Baden-Württemberg wird am Mittwoch ab 18.45 Uhr im SWR gesendet.