Es wurden Thementische gebildet, an denen diskutiert wurde. Foto: Helga Schwab-Dörzenbach

Hettigenbeuern. (Sch) "Die Zukunft selbst in die Hand nehmen" - unter diesem Motto stand in Hettigenbeuern der "Zukunftsdialog". Über 80 Einwohner arbeiteten aktiv mit. Bei Kaffee und Kuchen wurden im Dorfgemeinschaftshaus Zukunftsideen für den Stadtteil gesammelt. Magnus Brünner, Sprecher des Kernteams, begrüßte die Teilnehmer. Bürgermeister Roland Burger, Beigeordneter Benjamin Laber, Gemeinderatsfraktionsvorsitzender der CDU, Dr. Harald Genzwürker, und der Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, Martin Hahn, waren auch vor Ort, um den Stellenwert dieser Bürgerbeteiligungsaktion zu unterstreichen. Brünner dankte allen Unterstützern. Die Ministranten von Hettigenbeuern halfen bei der Bewirtung und betreuten den Basteltisch.

Yvonne Peterhänsel und Helga Schwab-Dörzenbach stellten die Ergebnisse der Fragebogenaktion vor. Die Beiträge der Einwohner sind spannend und enthalten viele Ideen und Impulse.

Die Einwohner fühlen sich sehr wohl im Morretal, schätzen die Gemeinschaft, Vereinswelt und schöne Landschaft. "Ich wohne gerne in Hettigenbeuern, weil die Welt hier noch in Ordnung ist", gab es da zu lesen, aber auch die Feststellung, dass "Heddebör" der schönste Ort im Odenwald sei. Aber die Fragebogen zeigten auch auf, dass Dinge fehlen, und daraus leiten sich auch unterschiedliche Wünsche für ein intaktes Dorfleben und ein gutes Miteinander ab.

Es wurden Thementische zu den am häufigsten genannten Bereichen gebildet. Dies waren: Treffpunkt und Gaststätte; Einkaufen und Versorgen; Zusammenleben, Nachbarschaftshilfe, Senioren und Familie, Mobilität und Kurpark sowie Tourismus. Die Teilnehmer teilten sich entsprechend ihren Interessen den Thementischen zu. "Treffpunkt und Gaststätte" war das am stärksten frequentierte Thema.

Der Moderator des von der Allianz für Beteiligung geförderten Prozesses, Martin Keller-Combé, leitete in die Arbeitsphase über. An den Thementischen wurde in drei Runden überlegt und Vorschläge gesammelt.

In der ersten Runde ging es darum, die Themen umsetzungsorientiert zu besprechen. In Runde zwei wechselten die Teilnehmer den Tisch und beleuchteten die Umsetzungsideen kritisch. In Runde drei wurden Lösungen für mögliche Stolpersteine bei der Umsetzung entwickelt. Es war beeindruckend, wie interessiert alle mitarbeiteten und welche rege Diskussionen entstanden.

Nach der Ergebnisvorstellung wurde bei der Schlussrunde gemeinsam eine Priorisierung vorgenommen. Hierbei wurde deutlich, dass der Punkt "Treffpunkt und Gaststätte" ein Favorit ist. Alle anderen Themenbereiche scheinen nahezu gleichermaßen interessant, und es gibt sehr viele gute Ansätze.

Für das Kernteam gilt es nun, die Ergebnisse des Zukunftsdialogs zu analysieren und zu dokumentieren, damit bei der Zukunftsschmiede daran weitergearbeitet werden kann. Es sollen nächste Projektschritte überlegt werden. Das Ergebnis sind hoffentlich Projektansätze.

Die Ideen werden in der "Zukunftsschmiede" am Sonntag, 13. Oktober, weiter fokussiert und es sollen daraus konkrete Projekte für das Morretal geschmiedet und auf mögliche Umsetzung geprüft werden. Zur "Zukunftsschmiede" sind alle interessierten Einwohner, die Teilnehmer des "Zukunftsdialogs" und neue Interessierte willkommen.

Info: Die "Zukunftsschmiede" findet am Sonntag, 13. Oktober, wiederum bei Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus statt.