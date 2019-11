Buchen-Hettingen. (afi) Gleich beim Betreten der Räumlichkeiten des Pflegediensts „Herzenssache“ wird einem warm ums Herz: Freundlich wird man in den frisch renovierten Zimmern des ehemaligen Cafés Mackert in der Morrestraße begrüßt. Neben einem Büro steht ein weiterer Raum zum Verweilen, Zusammensitzen und Kaffeetrinken vor einem lauschigen Kamin zur Verfügung. Sabrina Mackert, die Inhaberin und Pflegedienstleiterin, hat so wieder Leben in das ehemalige Hettinger Café gebracht und nutzt das Gebäude somit in vierter Generation.

„Wir wollen die Räumlichkeiten vielfältig nutzen. Einige Ideen rund ums Thema Café haben wir bereits. Aber auch Bewegungstherapie werden wir anbieten“, so Sabrina Mackert. Das ehemalige Café habe sich auch aufgrund der Lage geeignet: Es liegt nicht nur in der Ortsmitte von Hettingen, sondern ist von einer Apotheke, einer Bäckerei und der Volksbank-Filiale umgeben. Dennoch beschränkt sich das Einzugsgebiet des Pflegediensts nicht auf Hettingen. Zum Gebiet gehören auch Rinschheim, Götzingen, Altheim, Hardheim und Buchen. Einige Patienten seien schon da, da „Herzenssache“ durch eine Trennung von einem anderen Pflegedienst entstanden sei.

Wie kam es zu dem Namen „Herzenssache“? Sabrina Mackert betonte: „Alle zehn Teammitglieder sind mit vollem Herzen dabei und üben ihren Beruf gerne aus. Und wir sind wirklich ein Team: Nicht nur ich entwickle die Ideen oder führe die Renovierung durch, sondern alle packen mit an und bringen sich ein. Wir verstehen uns auch super.“ Im Team sind sowohl Altenpfleger als auch Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Hauswirtschaftskräfte. Folglich beschränkt sich die Zielgruppe nicht nur auf ältere Menschen, sondern inkludiert Kinder, Familien und schwerkranke Menschen.

„Auch die Allgemeinheit möchten wir ansprechen. Es wird Kaffeenachmittage, Bastelnachmittage und Ähnliches geben, zu welchen alle eingeladen sind“, so die Pflegedienstleiterin. Darüber hinaus engagiert sich das Team ehrenamtlich beim Blutspenden, aber auch beim Ausrichten von Festen. Man plane ebenfalls, das Angebot um eine Bewegungstherapie und eine Tiertherapie zu erweitern. „Zufälligerweise haben alle Mitarbeitenden einen Hund. Wir konnten immer wieder die Wirkung der Tiere auf Menschen beobachten und würden deshalb gerne eine Tiertherapie anbieten“, erzählte Mackert. „Pflege ist mehr, als die Patienten zu waschen. Zum einen ist das Pflegeangebot sehr vielfältig, aber uns ist auch wichtig, dass der Beruf viel Herzblut braucht. Wir sind immer für unsere Patienten da“, hob Sabrina Mackert hervor. Deshalb gibt es eine 24-Stunden-Notfall-Nummer, unter der jemand auch an Sonn- und Feiertagen zu erreichen ist.

Gerade weil den Pflegedienstmitarbeitern der Beruf so am Herzen liege, wünscht sich Sabrina Mackert im Allgemeinen auch mehr Anerkennung für dieses Berufsfeld: „Es wird so viel geleistet, und in Zukunft wird es auch immer mehr solcher Dienste geben, weil Senioren so lange wie möglich im eigenen Zuhause bleiben möchten. Das sollte anerkannt und vor allem vom Staat mehr unterstützt werden. Da muss sich noch einiges tun!“ Wer sich informieren will, oder einfach neugierig ist, wie das ehemalige Café Mackert nach der Renovierung aussieht, kann am Sonntag, 10. November, zwischen 13 und 18 Uhr in der Morrestraße 25 in Hettingen am Tag der offenen Tür vorbeischauen.

Info: Der Pflegedienst ist unter Tel. 06281/2392 oder info@herzenssache-buchen.de zu erreichen.