Auf 120 Quadratmetern präsentiert Jochen Silberzahn in seinem neuen Geschäft in der Rathausstraße in Eberstadt Herrenmode für jedes Alter und jeden Anlass. Foto: Rüdiger Busch

Buchen-Eberstadt. (rüb) 25 Jahre lang war das Herrenmodengeschäft von Jochen Silberzahn am Buchener Musterplatz ein Anziehungspunkt für modebewusste Männer aus der gesamten Region. Mit dem Auslaufen des dortigen Mietvertrags sollte die Erfolgsgeschichte aber nicht enden, und so hat Inhaber Jochen Silberzahn quasi aus der Not eine Tugend gemacht: Bei Möbel Grammlich in Eberstadt fand der Modefachmann ein neues Domizil, das gegenüber dem bisherigen Geschäft eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt. Ab Donnerstag, 1. März, können sich die Kunden in der Rathausstraße 42 in Eberstadt davon selbst überzeugen.

Einladend, hell und freundlich, so präsentierte sich das neue Herrenmodengeschäft - und noch dazu viel großzügiger: "Die Ladenfläche hat sich von 80 auf 120 Quadratmeter vergrößert", verrät Silberzahn. Sein Wunsch: "Unsere Stammkunden, aber auch neue Kunden sollen sich hier wohlfühlen." Die Voraussetzungen dafür sind auf jeden Fall gegeben.

Die ansprechende Inneneinrichtung und große Fensterfronten sorgen für ein angenehmes Ambiente. Eine gemütliche Kaffee-Ecke rundet den guten Eindruck ab. Und vor dem Laden gibt es ausreichend Parkplätze.

Doch das Wichtigste ist natürlich das Sortiment: Und da bleibt Silberzahn seinem Stil treu. Bekannte Marken wie Camel, Camp David, Diesel, Pierre Cardin oder Olymp bürgen für Qualität. Deutlich mehr Platz steht jetzt aber für die Anzugabteilung zur Verfügung. Der Kunde findet aber nicht nur den richtigen Zweiteiler für jeden Anlass, sondern auch noch die passenden Schuhe und den passenden Gürtel.

Nicht nur bei der Festgarderobe, sondern auch im Freizeitbereich möchte Jochen Silberzahn verstärkt auch junge Kunden ansprechen - ohne die Stammkunden aus dem Blick zu verlieren. Die schätzen die jahrzehntelange Erfahrung, das breite Fachwissen und die gute Beratung von Jochen Silberzahn und seinem engagierten Team ebenso wie den Änderungsservice. Die treuen Kunden werden im neuen Laden in Eberstadt nichts missen, aber dafür viele neue Ideen und Trends entdecken können.