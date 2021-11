Adelsheim. (zij) Das neueste Buch von Heimatautor Albert Rückert steht kurz vor der Veröffentlichung. Bei dem Buch mit dem Titel "Die Adelsheimer Stadtgeschichte" handelt es sich um ein Nachschlagewerk, in dem der Autor in chronologischer Reihenfolge berichtet. Besonders erwähnenswert ist, dass darin nicht nur die Adelsheimer Stadtgeschichte beleuchtet wird, sondern auch die von Sennfeld und Leibenstadt. Rückert schreibt über Umwälzungen, Ereignisse, besondere Begebenheiten und Entwicklungen in allen Stadtteilen. Dabei stehen Vereine, Institutionen und Persönlichkeiten, die in irgendeiner Weise das Leben und die Stadtentwicklung beeinflusst und geprägt haben, im Vordergrund.

Die Idee zu diesem Werk reifte schon seit langer Zeit, so Albert Rückert im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Dann kommt er ins Schwärmen und erzählt: "Unsere umfangreiche Stadtgeschichte durfte über Generationen hinweg viel Interesse erfahren. Vieles wurde von Heimatforschern dokumentiert und in verschiedenen Archiven festgehalten. Um Daten schneller zu erreichen, reifte bei mir schon länger der Gedanke, zusammenfassend und überarbeitet ein Nachschlagewerk mit allen wichtigen Daten aus der Stadtgeschichte zu erstellen. Grundlage dafür waren Daten aus dem Stadtarchiv, Aufzeichnungen aus den Kirchenbüchern sowie aus dem Generallandesarchiv wie auch aus den Regesten der Freiherren von Adelsheim und der örtlichen Heimatforschern."

Nach seinen bereits erschienenen Veröffentlichungen "Die Marktstraße von Adelsheim und ihre Menschen", "Adelsheim früher und heute" sowie "Die Freiherren von Adelsheim und Herren zu Wachbach" folgt nun "Die Adelsheimer Stadtgeschichte" mit ihren Ortsteilen.

Dieses Buch mit über 240 Bildern und 384 Seiten zeigt facettenreich Momente und Entwicklungen aus allen Stadtteilen auf. Diese machen das Buch zu einem Zeitdokument. Denn aus der 1200-jährigen Geschichte Adelsheims, aus der 900-jährigen Sennfelds und der 700-jährigen Leibenstadts gibt es jede Menge zu berichten. Das Bestreben des Autors war bei seinem neuesten Buch, sowohl geschichtsträchtige Ereignisse als auch Anekdoten in Wort und Bild für nachfolgende Generationen festzuhalten.

Noch rechtzeitig vor Weihnachten wird das neue Buch auf den Markt kommen. Die offizielle Buchvorstellung ist für Anfang Dezember geplant. Danach steht das Werk bei Spielwaren Friedlein sowie bei Schreibwaren Hohmann zum Verkauf, so Rückert abschließend.