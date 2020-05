In der Hardheimer Flüchtlingsunterkunft kam es am Mittwoch zu einem Vorfall, bei dem die Polizei anrücken musste. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (pol) Einen Zwischenfall gab es am Mittwoch in der Flüchtlingsunterkunft in Hardheim. Wegen eines ungebetenen Gastes musste die Polizei gegen 17.30 Uhr ausrücken und die Situation wieder bereinigen.

Eine junge Frau hatte sich trotz Besuchsverbots unerlaubterweise in der Asylunterkunft aufgehalten. Den entsprechenden Hinweisen der Sicherheitskräfte leistete sie keine Folge. Im Gegenteil: Die 28-Jährige pochte darauf, mit ihrem Kleinkind einen Bekannten zu besuchen, und ließ sich auch von der Ansprache eines Security-Mitarbeiters nicht von ihrem Vorhaben abbringen.

Weil die junge Frau ziemlich wild wurde, benachrichtigten die Sicherheitskräfte der Unterkunft die Polizei. Die Beamten erteilten der Frau vor Ort einen Platzverweis für die Asylunterkunft und verwiesen sie des Hauses.

Die Heimleitung sprach umgehend ein Hausverbot für die 28-Jährige aus. Weitere Besuche sind für die Frau somit bis auf Weiteres erst recht nicht mehr erlaubt.