Gemeinderäte in Königheim haben sich dem Willen der Bürger gebeugt und ein politisches Zeichen gegen die Windkraft gesetzt: Sie versagten dem geplanten Bau von drei Windrädern auf dem Scherenberg zwischen Hardheim und Pülfringen das Einvernehmen. Symbolfoto: Janek Mayer

Hardheim/Pülfringen. (pm/jam) Mehr als 15 Windräder sind seit 2001 rund um den Königheimer Ortsteil Pülfringen errichtet worden. Von Hardheimer Gemarkung aus sind diese gut sichtbar – und haben bereits für Unmut gesorgt.

Auf die Ankündigung des Projektierers EWE Erneuerbare Energien, drei zusätzliche Windräder zwischen Pülfringen und Hardheim zu errichten, regte sich zum Beispiel bereits im November 2019 in Bretzingen Widerstand. "Wir lehnen die Pläne ab, da von der Heckenstraße in Bretzingen aus die bereits errichteten Anlagen gut zu hören sind", sagte Ortsvorsteher Steffen Berberich damals. Nun hat sich zusätzlich der Gemeinderat in Königheim gegen die Pläne des Oldenburger Investors gestellt. Die Räte verweigerten dem Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung, drei Windkraftanlagen auf dem Scherenberg zu errichten und zu betreiben, die Zustimmung.

Zuvor hatten viele Bürger Pülfringens bei einer Informationsveranstaltung des Projektierers den geplanten Bau weiterer Windkraftanlagen beanstandet, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Königheim heißt. Sie monierten vor allem, dass er vorgesehene Standort für die südliche der drei Anlagen zu nahe am Ort liege und zu einer weiteren Schallbelästigung beitrage.

Obwohl sich "alle drei Anlagen in der festgelegten Konzentrationszone des Regionalplans und der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft befinden" und damit baurechtlich zulässig seien, sprach sich Königheims Bürgermeister Krug dafür aus, den Willen der Bevölkerung zu berücksichtigen und zumindest der südlichen Anlage das Einvernehmen zu versagen. Andere Mitglieder des Gremiums argumentierten dagegen, dass die bereits bestehenden 15 Anlagen genug seien für den Ortsteil Pülfringen. Es sei an der Zeit, gegen den weiteren Ausbau der Windenergie rund um Pülfringen zustimmen und damit ein politisches Zeichen zu setzen.

Nach ausführlichen Beratungen beschloss der Gemeinderat schließlich mehrheitlich, das Einvernehmen zu allen drei Windenergieanlagen der EWE Erneuerbare Energien aus Oldenburg zu versagen.