Hardheim/Höpfingen. (pm) "Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit" lautet das Motto der kommenden 64. Aktion Dreikönigssingen 2022. Die Sternsinger werden dabei auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen. In vielen Ländern des globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. Das Engagement der Sternsinger wird beispielhaft an Projekten in Ägypten, Ghana und dem Südsudan veranschaulicht, in denen die Gesundheitssituation von Kindern dank des Einsatzes der Mädchen und Jungen in Deutschland verbessert werden kann.

Gerade in der Zeit der Pandemie ist der Wunsch "bleib gesund" oft zu hören. Vielen ist sicher auch bewusster geworden, dass Gesundheit schon hierzulande mit einem großen Gesundheitssystem keine Selbstverständlichkeit ist. Überlastung und Überforderung werden in den letzten Monaten immer deutlicher. Die Länder Südsudan, Ägypten und Ghana stehen mit ihren Gesundheitsprojekten im Mittelpunkt der aktuellen Sternsingeraktion: Ein Gesundheitssystem, so wie bei uns, gibt es dort nicht. Damit die Kinder vor Ort trotzdem medizinisch versorgt werden können, sind die durch Spenden der Sternsingeraktion finanzierten Projekte und Angebote von größter Wichtigkeit.

Aufgrund der aktuell sehr angespannten Corona-Lage wird auch dieses Dreikönigssingen nicht wie gewohnt stattfinden können. In den einzelnen Ortsteilen der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland wird es daher unterschiedliche Aktionen rund um die Spendensammlung geben.

> Hardheim: Seit Heiligabend und noch bis 31. Januar gibt es in der Kirche St. Alban einen Sternsinger-Infostand. Hier liegen Segensaufkleber und Spendentütchen für die persönliche Abholung aus.

> Höpfingen: Vom 3. bis 5. Januar werden Segensaufkleber und Spendentütchen in die Briefkästen eingeworfen. Die gefüllten Spendentütchen können am 6. Januar in der Wortgottesfeier in der Kirche St. Ägidius oder im Pfarrhaus abgegeben werden.

> Gerichtstetten: In der Kirche St. Burkard ist ab Anfang Januar ein Sternsinger-Infostand zu finden. Es liegen Segensaufkleber und Spendentütchen für die persönliche Abholung bereit.

> Waldstetten und Steinfurt: Unter Berücksichtigung der Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen werden die Sternsinger fast wie gewohnt unterwegs sein und den Segen in die Häuser tragen.

> Bretzingen, Erfeld und Rüdental: Segensaufkleber und Spendentütchen werden in die Briefkästen eingeworfen.

> Schweinberg: Neben einem Sternsinger-Infostand in der Kirche St. Andreas werden die Segensaufkleber und Spendentütchen rund um den 6. Januar in die Briefkästen eingeworfen.

> Rütschdorf, Vollmersdorf und Dornberg: Die Sternsinger sind unter Berücksichtigung der Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen unterwegs und tragen den Segen in die Häuser. Sollte es Regelanpassungen geben, die das gemeinsame Laufen verbieten, wird es in den Kirchen die Möglichkeit geben, Segensaufkleber und Spendentütchen zu bekommen.

Info: Die gefüllten Spendentütchen können in allen Gottesdiensten der Seelsorgeeinheit oder in den Pfarrbüros in Hardheim und Höpfingen abgegeben werden. Die Überweisungsträger an den Spendentütchen können für eine bargeldlose Spende verwendet werden.