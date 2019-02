Hardheim/Höpfingen. (rüb/PM) Die Straßenfastnacht hat sich in den vergangenen Jahrzehnten spürbar gewandelt. Während noch vor 25 Jahren Musikkapellen, Spielmanns- und Fanfarenzüge das Bild bestimmten, so sind es heute technisch gut ausgestattete Motivwagen, die ihre Musik über eine leistungsstarke Soundanlage abspielen. Beide Elemente gehören zur Fastnacht - traditionell und modern. Und doch gleicht es mitunter einer Gratwanderung, beidem gerecht zu werden, dem Althergebrachten und dem Neuen.

Problematisch wird es vor allem dann, wenn die Lautstärke der Wagen dafür sorgt, dass für die Blaskapellen kein Raum mehr bleibt. Neben den Blaskapellen sind es auch zunehmend die Zuschauer der Umzüge, vor allem Eltern mit kleinen Kindern oder ältere Menschen, die sich an der übermäßigen Lautstärke einzelner Wagen stören. "Wir sind von vielen Zuschauern darauf angesprochen worden", berichtet Daniel Weber, Präsident der "Hordemer Wölf", im Gespräch mit der RNZ.

Solche Erlebnisse waren im vergangenen Jahr u. a. für die Musikkapellen aus Höpfingen, Schweinberg, Waldstetten und Bretzingen der Anlass, einen Brief an die Fastnachtsvereine der Region zu schreiben, in der sie auf diese Problematik hinwiesen. Für die Musikkapellen werde es immer schwieriger, ihre Mitglieder zum Mitspielen an den Fastnachtsumzügen zu motivieren, da sie gegenüber den lautstarken Musikwagen einfach auf der Strecke bleiben.

Die jugendlichen Umzugsteilnehmer setzen vor allem auf Partyhits, während die Musikkapellen traditionelle Töne bevorzugen. Wenn sich beide Stile durch eine übermäßig laute Beschallung in die Quere kommen, wird es problematisch. Nun wollen Fastnachtsvereine der Region und die Musikvereine gemeinsam Lösungen suchen. Fotos: Rüdiger Busch

Auch den Fastnachtsvereinen der Region ist das Problem bewusst und schon einige Zeit ein Dorn im Auge. "Die Frage ist nur, wie es sich lösen lässt", verdeutlicht Daniel Weber. "Denn uns sind natürlich die Kapellen ungemein wichtig, aber auch die Motivwagen gehören dazu."

Die Musikkapellen haben mit ihrem Anliegen bei den Fastnachtern quasi offene Türen eingerannt. Deshalb trafen sich am vergangenen Mittwoch auf Initiative der FG "Hordemer Wölf" deren Vertreter mit Aktiven der "Lustigen Vögel" aus Schweinberg und der "Höpfemer Schnapsbrenner", um über die Situation zu beraten. Zu diesem Treffen wurden ebenfalls die unterzeichnenden Musikkapellen und weitere eingeladen, um gemeinsam die Situation zu besprechen und Lösungen zu finden.

Sowohl die Fastnachtsvereine als auch die Musikkapellen waren sich einig, dass dieser Dialog ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Bei seiner Begrüßung meinte der zweite Vorsitzende der "Hordemer Wölf", Marco Katzenmaier: "Die Kapellen sind ein zentraler Bestandteil unserer Umzüge. Sie sind uns wichtig und nicht wegzudenken. Es muss uns gelingen, dass Tradition und Moderne in Form von Musikkapellen und Motivwagen mit Musik nebeneinander Fastnacht feiern."

Die drei Fastnachtsvereine vereinbarten, dass sie in dieser Angelegenheit sehr eng zusammenarbeiten wollen. Es soll noch besser als in der Vergangenheit darauf geachtet werden, dass Musikkapellen und Wagen bestmöglich voneinander getrennt werden. Zukünftig werden die drei Vereine außerdem an mehreren Punkten ihrer Umzüge den Schalldruckpegel der Musikwagen messen. Wagen, die mit ihrer Musik einen Grenzwert von 88 Dezibel überschreiten, müssen damit rechnen, dass sie für die Teilnahme an den Umzügen der beiden anderen Vereine gesperrt werden. Diese Angelegenheit ist den Vereinen sehr wichtig, und sie werden sich untereinander eng abstimmen und auch auf weitere Fastnachtsvereine zugehen, um diese Initiative zu erweitern.

Natürlich ist die Sanktion durch Ausschluss nur das allerletzte Mittel, da auch die teilweise sehr aufwändig gebauten Motivwagen mit Musik eine große Bereicherung für die Umzüge sind. Als erstes möchten die Vereine an die Verantwortlichen der einschlägigen Wagen herantreten und an deren Vernunft appellieren. "In vielen Fällen hat dies in der Vergangenheit auch geholfen, wenn man gegenüber den Verantwortlichen auf die Situation der Kapellen hingewiesen und sie gebeten hat, die Musik doch etwas leiser zu drehen", so Holger Dörr von der Musikkapelle Höpfingen. Doch leider gibt es auch immer wieder einige, die so etwas nicht interessiert. "Es sind nicht viele schwarze Schafe, aber es gibt sie", weiß Daniel Weber.