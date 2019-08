Hardheim. (jam) Die Bundesstraße B27 zwischen Hardheim und Höpfingen war am Dienstagmorgen nach einem Unfall mit mindestens drei beteiligten Fahrzeugen für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Wie die Polizei inzwischen mitteilte, fuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Skoda im zweispurig ausgebauten Bereich der Bundesstraße auf der linken Fahrspur in Richtung Höpfingen, als ein vor ihm fahrender 67-Jähriger seinen BMW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremste.

Der Skodafahrer bemerkte dies offenbar zu spät und prallte trotz einer Vollbremsung in das Heck des BMW. Die Kollision lenkte den Skoda nach rechts ab, wo er mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß. Der Skodafahrer verletzte sich als einziger, der Rettungsdienst brachte ihn schwer verletzt in eine Klinik. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf 13.000 Euro.

Update: Mittwoch, 7. August 2019, 10.30 Uhr