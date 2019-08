Hardheim. (jam) Die Bundesstraße B27 zwischen Hardheim und Höpfingen war am Dienstagmorgen nach einem Unfall mit mindestens drei beteiligten Fahrzeugen für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden dabei zwei Personen so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Wie die Feuerwehr Hardheim auf Nachfrage der RNZ mitteilte, soll ein Autofahrer auf der Überholspur angehalten haben, um in einen Feldweg abzubiegen. Der Fahrer des nachfolgenden Autos konnte dann wohl nicht rechtzeitig bremsen.

Die Feuerwehr Hardheim war mit zwei Fahrzeugen vor Ort, sicherte die Unfallstelle ab und beseitigte auslaufende Betriebsstoffe.