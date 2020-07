Hardheim. (rüb) Aus Alt mach Neu – und das in nur acht Wochen: In Rekordzeit hat die Firma Universalprojekt Laden- und Innenausbau (Hardheim) in Zusammenarbeit mit weiteren Handwerkern die mehr als vier Jahrzehnte alte gynäkologische Praxis am Krankenhaus komplett umgekrempelt. Bei der Einweihung der neuen Räume der "Gyndoctors" überzeugten sich der Vorsitzende des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn, Bürgermeister Volker Rohm, Verwaltungsleiter Lothar Beger und Stellvertreter Benjamin Knörzer sowie Vertreter der Firma Universalprojekt von dem gelungenen Umbau. Das hohe Tempo behielten die Gynäkologen Vera S. Schoeder und Martin D. H. Teichmann und ihr Praxisteam gleich bei: Kaum war der offizielle Teil vorbei, begrüßten sie die ersten Patientinnen zur Sprechstunde.

Gemeinsam stellten die beiden Mediziner den Gästen bei einem Rundgang die hellen und freundlichen Räume vor. Durch die Neugestaltung des Empfangsbereichs, das Begradigen des Flurs und die Vergrößerung der Raumhöhe präsentiert sich die Praxis weitläufiger und deutlich großzügiger als zuvor. "Mit dem Umbau sind zudem deutliche Verbesserungen für die Patientinnen und für die Arbeitsabläufe in der Praxis verbunden", verdeutlichte Martin Teichmann.

In diesem Gemeinschaftsprojekt haben der Krankenhausverband und die beiden Gynäkologen rund 380.000 Euro in eine grundlegende Renovierung der Räume investiert. Ursprünglich war die Baumaßnahme für den Herbst vorgesehen. "Wenn Corona etwas Gutes hat, dann die Tatsache, dass wir den Umbau vorziehen konnten", sagte Verwaltungsleiter Beger, und Vera Schoeder bedankte sich bei den beteiligten Firmen, die trotz dieser kurzfristigen Planänderung sofort Gewehr bei Fuß gestanden hätten.

Modern, hell und großzügig: So präsentiert sich die gynäkologische Praxis am Hardheimer Krankenhaus nach dem Umbau. Darüber freuten sich am Donnerstag (v. l.) die Ärzte Martin Teichmann und Vera Schoeder, Verwaltungsleiter Lothar Beger, Dr. Maximilian Hollerbach, stellvertretender Verwaltungsleiter Benjamin Knörzer, Marco Meder (Firma Universalprojekt) und Bürgermeister Volker Rohm. Fotos: Rüdiger Busch

Anfang Mai hatten die Arbeiten begonnen. Die Praxisräume waren zunächst komplett entkernt worden. Anschließend wurden Zwischenwände gesetzt. Neben neuen Böden, Decken und Fenstern wurde auch der Sanitärbereich komplett erneuert und der heutigen Zeit angepasst, informierten Teamleiter Meinolf Mertens und Projektleiter Marco Meder von der Firma Universalprojekt.

Im Zuge der Maßnahmen wurde auch der Zuschnitt der Räume geändert. So wurde der Wartebereich deutlich vergrößert: Er findet in dem im vergangenen Jahr geschaffenen Anbau Platz. Zudem wurden eine Personalumkleide und eine Personaltoilette geschaffen. Neu angeordnet wurden die Behandlungsräume, die der enorm gestiegenen Patientenzahl Rechnung tragen. Im Bereich der Anmeldung wurde zudem mehr Platz geschaffen, um den Patientinnen ein möglichst großes Maß an Diskretion zu ermöglichen. Eine enorme Verbesserung verspricht die Klimatisierung der Räume – sowohl die Patientinnen wie auch die Beschäftigten werden es mit Freude registrieren.

Bei der Neugestaltung der Praxis hatten die beiden Gynäkologen auch ihre Chemotherapie-Patientinnen im Blick, für die jetzt ein eigener, abgeschotteter Bereich geschaffen wurde. "Somit können wir die Behandlung deutlich angenehmer gestalten", erklärte Martin Teichmann. Die insgesamt vier Ärzte – neben den Praxisinhabern gibt es noch zwei angestellte Gynäkologinnen – könnten ihre Arbeit durch die verbesserten Rahmenbedingungen jetzt noch patientenorientierter erledigen. Gleiches gelte für die Arzthelferinnen, für die sich die Wege dank des neuen Raumkonzepts deutlich verkürzt haben.

"Es ist so geworden, wie wir es uns vorgestellt hatten", freute sich Martin Teichmann beim Blick auf die neuen Räume, die auch durch eine moderne Einrichtung bestechen, und dankte allen Beteiligten. "Ich hätte nicht gedacht, dass dieser enge Zeitplan eingehalten werden kann", betonte Volker Rohm, "noch dazu während des laufenden Krankenhausbetriebs und unter den verschärften Corona-Bedingungen." Deshalb zollte er den Firmen ein dickes Lob. Anerkennung galt auch dem neuen Verwaltungsleiter Lothar Beger, der mit dieser gelungenen Baumaßnahme seine Feuertaufe mit Bravour bestanden habe.

Dr. Maximilian Hollerbach dankte im Namen des Generalunternehmers für das entgegengebrachte Vertrauen und die reibungslose Zusammenarbeit. Durch die Errichtung eines Außenaufzugs, der einen separaten Zugang zur Baustelle ermöglichte, sei es gelungen, den Krankenhausbetrieb möglichst wenig zu beinträchtigen.

Abschließend stellten Bürgermeister Rohm und Verwaltungsleiter Beger heraus, dass das Bauvorhaben zeige, dass die beiden jungen Gynäkologen ihre Zukunft in Hardheim und am Krankenhaus sehen: eine wichtige Botschaft für die Patientinnen und für die Region.