Hardheim. (dore) "Viele über mehrere Haushalte andauernde Projekte und deren Finanzierung lassen wenig Spielraum für Ideen und deren Umsetzung", sagte Bürgermeister Volker Rohm in seiner Rede zur Einbringung der Haushaltsplanung im Gemeinderat. Dazu kämen Einschränkungen und Machbarkeitsvorbehalte, die an Förderanträge und deren Bewilligung gebunden seien. Dennoch gebe es einige Eckpfeiler, die er herausheben wolle.

"Betreuung, Schule und Bildung zum Wohl unserer Kinder stehen an erster Stelle", so der Bürgermeister. Die notwendigen Mittel für inhaltliche wie bauliche Veränderungen seien im Haushalt vorgesehen. Dennoch erwarte man, dass Bund und Länder "nicht nur versprechen, sondern sich auch spürbar beteiligen an den hier anfallenden Kosten".

Eine Gemeinde funktioniere, wenn die Verwaltung funktioniere, so der Bürgermeister. "Neben den Löhnen und Gehältern sind hierfür auch Arbeitsmittel und EDV-Ausstattung auf dem aktuellen Stand der Technik notwendig." Auch hierfür seien Mittel im Haushalt vorgesehen.

Viele Aufgaben fänden für den Bürger unsichtbar oder zunächst am Planungstisch statt, sagte Rohm. Hier seien die Sicherstellung der Wasserver- und entsorgung genannt, aber auch die Entwicklung von Baugebieten oder die Nutzung vorhandener Liegenschaften. "Uns ist es in Verwaltung wie im Gremium wichtig, unseren jungen Familien Perspektiven zu geben und Kriterien für eine gerechte Zuteilung zu erstellen."

Bei den anstehenden Maßnahmen erwähnte Rohm auch die Kanalbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, die Sanierung im Ried und die Entwicklung eines neuen Zentrums in der Kerngemeinde, mit der man auf einem guten Weg sei. Auch das Areal im Bereich der Feuerwehr/des Gemeindekindergartens habe man im Blick und man erwarb dort eine benötigte Liegenschaft.

"Das Glashaus – durchweg als Schandfleck unserer Gemeinde angesehen – war bereits mehrfach Gegenstand von Gesprächen und Zusammenkünften. Auch hier hoffen wir, dass es mit Unterstützung von Gemeinde und Land endlich vorwärts geht."

Die Feuerwehr sei immer noch unschlüssig über den Standort der dringend benötigten neuen Feuerwache, dennoch seien für weitere offene Punkte der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans die entsprechenden Mittel vorgesehen – zum Beispiel für den Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20 und die digitale Funkansteuerung von Feuerwehrfahrzeugen.

Gerade in Coronazeiten sei die medizinische Versorgung immer wieder in die Mitte der Diskussionen gerückt. "Mit unserem kommunalen Krankenhaus sind wir hier einigermaßen sicher aufgestellt, jedoch ist die Notfallversorgung am Haus aktuell nur unzureichend möglich und dringend zu verbessern", so der Bürgermeister. Zudem habe die Pandemie weitere bauliche Maßnahmen notwendig gemacht, dazu kämen anstehende Veränderungen innerhalb der Ärzteschaft. "Vor diesem Hintergrund werden auch weiterhin jährliche Kosten den Haushalt der Gemeinde in sechsstelliger Höhe belasten", stellte Rohm klar.

Das Großprojekt des Erweiterungsumbaus der Kläranlage des Zweckverbands mit der Gemeinde Höpfingen belaste den Gemeindehaushalt zwar nicht direkt, dennoch seien durch die Steuerung dieser Einrichtung durch die Kämmerei und das Bauamt auch Auswirkungen für die Gemeinde Hardheim spürbar.

Im Rahmen des Lärmaktionsplans stünden die Bemühungen um eine Verminderung der Durchfahrtsgeschwindigkeit sowohl in der Kerngemeinde als auch durch die Ortsteile des oberen Erftals auf der Agenda. "Sollte dies gelingen, ist der Kreisel am Ortseingang von Schweinberg kommend die notwendige Ergänzung, wozu neben Gesprächen und Genehmigungen dann mittelfristig auch Gelder einzuplanen sind."

Im touristischen Sektor und auch für die Einwohner Hardheims wolle man endlich die neue Kneippanlage einrichten und auch an der "Jägersruh" und dem alten Schießstand wieder Rasthütten errichten.

Bezüglich des Forsts sagte Rohm, dass sich zunehmend Holzanfall zu Unzeiten, Kalamitäten und Folgekosten für die Wiederbewaldung und den Waldumbau negativ auf die Haushaltszahlen des Forsts und damit der Gemeinde auswirken werden. "Ohne die Einnahmen des Windparks Gerichtstetten wäre der Forst – vor wenigen Jahren noch mit sechsstelligen Plusbeträgen wichtige Säule des Gemeindehaushalts – bereits ebenso tief im Minusbereich angekommen."

Die dortigen sechs Anlagen auf ca. vier Hektar der etwa 2000 Hektar Gemeindewaldfläche brächten die Einnahmen für die Finanzierung mancher Maßnahme und manchen Projekts. Dazu käme die Gemeinde Hardheim der Pflicht zumindest ein Stück weit nach, auch für die nächste Generation Energie und damit die Grundlage für "unseren Wohlstand zu erzeugen, ohne den Klimawandel weiterhin zu forcieren". Deshalb werde man auch weiterhin bemüht sein, Windenergieanlagen auf geeigneten Gemeindeflächen zu errichten.

Abschließend sagte der Bürgermeister: "Ich bin sicher: Wir werden auch für das kommende Jahr einen genehmigungsfähigen Haushalt verabschieden, der eindeutig die Blickrichtung nach vorn und damit Vertrauen auf die Zukunft ausdrückt." Allerdings müsse man sich auf das Wesentliche konzentrieren und manche Notwendigkeit bleibe noch unerfüllt.