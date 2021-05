Hardheim/Breitenau. (adb) Hohen Besuch hat am Samstag das "Honiglädchen" des Bioimkers Marcel Willared empfangen, den die "Bild"-Zeitung jüngst zum "Honig-König" gekrönt hatte: Aus Neuburg an der Donau war eine weitere Majestät, die amtierende bayrische Honigkönigin Katharina II. (bürgerlich Katharina Gegg), in die Breitenau angereist, um sich ein Bild über die Entstehung des Fenchelblütenhonigs zu machen und am Tag der Artenvielfalt die Situation der Bienen sowie der Insekten in Deutschland zu beleuchten. Der Kontakt ergab sich über die "Bild"-Verleihung: Katharina Gegg saß in der Jury.

Die "Expertenrunde" tagte stilecht an einem Teil der rund 250 Bienenstöcke Marcel Willareds unweit Neunkirchens – somit befand sich Katharina II., deren Hobby vier Wirtschaftsvölker und einige Jungvölker umfasst, wieder in Bayern. "Die Jungvölker können den Bestand des Imkers rasend schnell verdoppeln", schilderte sie und bezeichnete die Bienenzucht als "unglaublich entspannende Freizeitbeschäftigung".

"Insekten haben leider kaum eine Lobby"

Man könne sich jedoch nicht nur als Imker an den Bienen erfreuen: "Seit das Volksbegehren vor wenigen Jahren tieferes Interesse an Insekten geweckt hat, möchten viele Menschen in ihrem Garten Bienen sehen, ohne Honig zu schleudern – und hier hilft es schon, wenn man ihnen eine unaufgeräumte Ecke im Garten zur Verfügung stellt oder Gewächse wie Schnittlauch und Thymian blühen und auswachsen lässt", erklärte sie. Auch lockere, offene Böden oder offene Sandsteinmauern können helfen.

Der Hardheimer Marcel Willared und die amtierende bayrische Honigkönigin Katharina Gegg haben sich an einem der rund 250 Bienenstöcke des preisgekrönten Bioimkers getroffen, um sich über die Situation der Bienen auszutauschen. Fotos: Adrian Brosch​

Dagegen seien handelsübliche "Insektenhotels" nicht immer artgerecht. "Im Grunde müsste man sie regelmäßig säubern, damit sich Milben und andere Schädlinge nicht verbreiten", empfiehlt Marcel Willared. Der Bioimker brachte Hummeln ins Spiel, falls jemand den hohen Aufwand der Imkerei scheue. "Da nur die Hummelkönigin den Winter überlebt, sind weder Winterbetreuung noch Auffüttern vonnöten", informierte er und fügte an, dass man auch hier etwas für die Biodiversität tue – Hummeln seien ebenfalls vom Aussterben bedroht. "Leider haben Insekten kaum eine Lobby", bedauerte Katharina II., die auf den Rückgang des Bestands von 80 Prozent in nur 40 Jahren zu sprechen kam. Dieses Faktum beschrieb die 27-Jährige als "erschreckend" und forderte die Landwirte dazu auf, so weit wie möglich auf Insektizide zu verzichten.

Schließlich leisten speziell Imker und Honigbienen einen großen Beitrag zur Artenvielfalt, zumal die Regionalität eine große Rolle spielt. "Wir sind ,regional und fair‘-zertifiziert", hob der 25-jährige Marcel Willared hervor und stellte klar, die Zukunft seiner Bio-Imkerei vor Ort zu sehen. "Zehn Völker pro Dorf sind besser als deren 200 in der Großstadt", gab er bekannt und lobte die hiesigen Landwirte, die zum Erhalt der Arten beitragen, indem sie auf Monokulturen verzichten. Hier arbeite man Hand in Hand zusammen – schließlich seien 80 Prozent der heimischen Wild- und Kulturpflanzen auf die Biene und ihre Bestäubungsarbeit angewiesen.

Hintergrund > Großer Herrschaftsbereich: Seit 1998 krönen die bayrischen Imkerverbände ihre Honigköniginnen. Als deren Elfte regiert seit 2019 Katharina II., die mit der Rhein-Neckar-Zeitung über ihre Aufgaben sprach. Ihr "Herrschaftsbereich" konzentriert sich hauptsächlich auf Bayern, doch ihr Amt hat [+] Lesen Sie mehr > Großer Herrschaftsbereich: Seit 1998 krönen die bayrischen Imkerverbände ihre Honigköniginnen. Als deren Elfte regiert seit 2019 Katharina II., die mit der Rhein-Neckar-Zeitung über ihre Aufgaben sprach. Ihr "Herrschaftsbereich" konzentriert sich hauptsächlich auf Bayern, doch ihr Amt hat sie bereits nach Berlin und Südtirol geführt. > Wichtige Aufklärungsarbeit: Vorwiegend betreibt die Honigkönigin – zuweilen mit der ihr zur Seite stehenden bayrischen Honigprinzessin Alexandra Krumbachner – Verbraucheraufklärung auf Messen und Märkten, wo sie auf den hohen Stellenwert des Honigs und der Bienen hinweist. "Honig ist ein wertvolles und gesundes Naturprodukt und die Biene ein sehr wichtiges Tier für die Artenvielfalt. Genau das erkläre ich den Leuten", schildert die 27-Jährige aus dem oberbayrischen Neuburg an der Donau. > Austausch mit Imkern: Zudem besucht die Botschafterin für das süße Gold immer wieder Einweihungsveranstaltungen von Imkervereinen und unterhält zahlreiche Kontakte. Den Austausch mit den Imkern empfindet sie als "unglaublich spannenden und wertvollen Kompetenzgewinn" für die eigene Imkerei, die sie seit drei Jahren ausübt: "Vor allem im Gespräch mit sehr erfahrenen Imkern kann ich mein eigenes Fachwissen oft erweitern." > Königlicher Tipp: Gern gibt sie den RNZ-Lesern einen genussreichen Tipp, der die Vielseitigkeit des Honigs manifestiert: "Ein milder Honig wie ein Rapshonig kann einen sommerlichen Fruchtshake verfeinern!" (adb)

Wie Katharina Gegg anmerkte, variiere der Geschmack des Honigs dabei von Region zu Region. "Es kommt darauf an, wo die Biene welchen Nährstoff findet", erklärte sie und schilderte die Bewandtnis am Beispiel des Rapshonigs, dessen Beitracht [Anm. d. Red.: Anteile anderer Honige] sich je nach Baumbewuchs verändere und auch Auswirkungen auf die Farbe des Honigs habe. Einzig die Konsistenz liege in den Händen des Imkers: "Gerade der Rapshonig muss relativ cremig sein, weil er sonst zu hart und kaum zu schmieren wäre", verriet die Honigkönigin, die der Landesverband Bayerischer Imker und der Verband Bayerischer Bienenzüchter gekürt haben.

Wie Marcel Willared erläuterte, werde der Rapshonig auf etwa 30 bis 40 Grad Celsius aufgewärmt, um flüssig zu sein. "Höher sollte die Temperatur aber nicht sein, um Schadstoffe zu vermeiden, die für den Menschen zwar völlig ungefährlich sind, aber nicht im Einklang mit einem hochwertigen und nahrhaften Naturprodukt stehen", gab er zu bedenken. Die antiseptische Wirkung des Honigs, mit der sich Krankheitserreger wie Bakterien oder Viren abtöten lassen, entfalte sich durch einen hohen Enzymgehalt und Zuckeranteil. Zusätzlich dürfe er laut der deutschen Honigverordnung einen natürlichen Wassergehalt von 20 Prozent aufweisen, den Imker jedoch in der Regel deutlich zu unterschreiten versuchen. Dem Verbraucher empfehlen sowohl Willared als auch Gegg, bevorzugt deutschen Imkerhonig mit entsprechender Kennzeichnung zu erwerben. "Was es im Verbrauchermarkt zu kaufen gibt, ist nicht selten eine fragwürdige Mischung von Honigsubstanzen kaum nachvollziehbarer Herkunft", warnen die jungen Imker.

Was aus der Heimat kommt, könne hingegen fast lückenlos bis zur Bestäubung verfolgt werden – und bis der Honig "reif" ist, beweisen die Bienen ihren sprichwörtlichen Fleiß. Insgesamt fünfmal wird er umgetragen. "Während sie sich den Nektartropfen gegenseitig zuspielen, reduziert sich der Wassergehalt – und der Nektar wird zu Honig, indem er bei jedem Umtragen mehr Enzyme entwickelt und weiter trocknet", erklärt Marcel Willared.

Dabei entspreche das Bild des Imkers mit dicker Schutzkleidung nicht immer der Realität: "Ohne Handschuhe etwa arbeitet man fingerfertiger und ist sanfter zu den Bienen", sagt der Bioberufsimker. Er bezeichnete diese Verfahrensweise als "eindeutig tierfreundlicher". Das ist nicht nur eigene Erfahrung, sondern auch ein Inhalt der umfassenden Imkerausbildung Deutschlands, die als eine der besten weltweit anzusehen sei. "In Frankreich dauert sie etwa nur drei Monate an, so dass der angehende Imker noch nicht einmal eine ganze Saison miterlebt hat", gibt Willared zu bedenken. Er selbst sieht in seinem Beruf zugleich eine Berufung – bereits sein Großvater Georg hatte im hessischen Odenwald Bienen gezüchtet und damit einen Beitrag zur Artenvielfalt geleistet.

Info: www.bio-imkerei-willared.de