Vor allem zu Stoßzeiten ist der Parkplatz des Hardheimer Krankenhauses (links) häufig überfüllt. Nun wird überprüft, ob die während des Umbaus geschaffene provisorische Lösung mit den Stellflächen am Triebweg (oben) möglicherweise zur dauerhaften Einrichtung wird. Fotos: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Ist das Parken auf dem Gehweg entlang des Triebwegs noch erlaubt? Diese Frage stellen sich viele Bürger, seit die entsprechenden Schilder vor Kurzem abgebaut wurden. Die auf der Fahrbahn aufgebrachte Markierung lässt dagegen den Schluss zu, dass auch weiterhin dort geparkt werden kann. Die Antwort aus dem Rathaus ist eindeutig: Bis auf Weiteres können die Besucher des Krankenhauses wie bisher halb auf dem Gehweg parken. Ob aus der für den Krankenhaus-Umbau vor einem Jahr eingerichteten provisorischen nun eine dauerhafte Lösung wird, soll sich bald entscheiden. Entsprechende Untersuchungen lässt die Gemeinde derzeit durchführen. Demnächst wird sich auch der Gemeinderat mit dem Thema befassen.

Vor gut einem Jahr waren die Stellflächen am Triebweg für die Zeit der Umbaumaßnahme geschaffen worden, da ein Teil des Krankenhaus-Parkplatzes der Einrichtung der Baustelle zum Opfer fiel. Doch nun hat sich gezeigt, dass der Bedarf an Parkplätzen auch nach dem Ende der Arbeiten ungebrochen groß ist. 96 Stellplätze stehen auf dem Krankenhausgelände zur Verfügung, doch zu Stoßzeiten reichen die nicht aus. Vor allem montags, dienstags und donnerstags - wenn in den angeschlossenen Praxen Hochbetrieb herrscht - sind freie Parkplätze Mangelware.

Das kann Verwaltungsleiter Ludwig Schön nur bestätigen: "Wir brauchen die Parkplätze. Vor allem zu den Stoßzeiten reicht der Parkplatz am Haus nicht aus." Dabei ist ihm natürlich bewusst, dass die Parksituation - verglichen mit anderen Häusern und vor allem mit Krankenhäusern in der Stadt - in Hardheim ein Luxus für Patienten und Angehörige ist. Allzu weite Wege möchte er aber natürlich trotzdem verhindern.

"Während der Bauphase hat es mit dem Parken am Triebweg gut funktioniert. Deshalb sollten wir es so beibehalten", sagt Schön. Dass die Autos zur Hälfte auf dem Gehweg parken, sei aus seiner Sicht nicht problematisch, da dieser sowieso kaum genutzt werde: "Die Fußgänger laufen erfahrungsgemäß alle auf der anderen Seite" (Anm. d. Red.: der vom Krankenhaus aus gesehen linken Seite).

"Wir sind gerade dabei zu klären, ob wir dauerhaft verlängern", sagte Bernhard Popp vom Bauamt der Gemeinde Hardheim. Als Alternative für das Parken auf dem Gehweg wird derzeit geprüft, ob die Fahrzeuge auch an der Straße parken können, oder ob nur noch ein kleinerer Teil des Gehwegs als Parkfläche ausgewiesen wird.

"Wir sind uns bewusst, dass die Parkflächen zu den Spitzenzeiten nicht ausreichen", weiß natürlich auch Bürgermeister Volker Rohm, gleichzeitig Verwaltungsleiter des Krankenhauses. Eine große Lösung - wie etwa der Bau eines Parkdecks - sei aber aus finanziellen Gründen wohl nicht zu verwirklichen. Mit Kosten von 6000 bis 8000 Euro pro Stellplatz sei bei einem Parkdeck zu rechnen - bei 30 oder 40 Parkplätze liege man da schnell bei 300.000 Euro oder mehr.

"Wir sehen die Notwendigkeit, Parkplätze für das Krankenhaus bereitzustellen, und wir werden eine gute Lösung finden", verspricht Rohm.