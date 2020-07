Von Dominik Rechner

Hardheim. Der "Bahnhof 1910" ist für Inhaberin Bernadette Balles nicht nur eine Location, mit der sie ihr täglich Brot verdient: Für die ausgebildete Modistin ist es das Projekt ihres Lebens, wie sie selbst auf der Internetseite des "Bahnhof 1910" sagt. Seit 2006 betreibt sie den renovierten und umgebauten ehemaligen Bahnhof in Hardheim als Eventlocation und Atelier, vor zwei Jahren eröffnete sie in dem Gebäude zudem ein Café im 60er-Jahre-Stil. Doch was bedeutet es, wenn man plötzlich alles schließen muss? Die Corona-Pandemie zwang Bernadette Balles im März dieses Jahres dazu.

Bernadette Balles. Foto: Busch

"Die meisten Menschen können sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man plötzlich kein Geld verdient und alles geschlossen bleiben muss", erzählt Balles im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Als alles geschlossen werden musste, habe sie quasi kein Einkommen gehabt. Die Fixkosten für Strom, Wasser und Darlehen für das Gebäude liefen aber weiter. "Die Soforthilfe vom Land ganz am Anfang der Krise hat mir kurzfristig schon geholfen", sagt Balles.

Auch an eigenen Ideen mangelte es ihr nicht. So hat sie einen Abholservice mit Kuchen und Waren vom Laden angeboten, der auch gut geklappt habe: "Ich habe einen virtuellen Rundgang mit dem Smartphone gemacht, wodurch die Leute dann die Produkte sehen und dann bestellen konnten." Dadurch konnte sie zumindest wieder etwas Einkommen generieren.

Mittlerweile sind Hutatelier und Café wieder geöffnet. Außerdem finden die Yoga-Kurse von Nadine Frigyes aus Bretzingen in der ehemaligen Güterhalle statt. "Sie hat für ein Wochenend-Seminar angefragt, da sie nicht in den Raum im Kindergarten darf", führt Balles aus. Doch durch den Wegfall der Events seit März sei die größte Einnahmequelle weggefallen, erklärt Balles.

Alle in diesem Jahr gebuchten privaten Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage und einige Konzerte seien aufgrund der Coronakrise abgesagt worden. Bis auf zwei seien zwar alle Feiern auf nächstes Jahr verschoben worden, so Balles. "Aber dieses Jahr habe ich fast komplett verloren. Für die Ausfälle gibt es ja keinen Ersatz. Das bedeutet für mich einen Rieseneinbruch." Sie müsse schauen, dass sie über Sparen die Verluste irgendwie kompensieren kann.

Veranstaltungen mit Musik finden regen Zuspruch im „Bahnhof 1910“. Foto: B. Tomann

Ein erster Schritt zur Besserung ist zumindest schon mal in Sichtweite: So findet am Sonntag, 26. Juli, von 10.30 bis circa 13 Uhr erstmals seit der Coronakrise wieder ein Konzert auf dem Gelände des "Bahnhof 1910" statt. Dann nämlich wird die Band "Colours” mit ihrem Programm "Musics & Lyrics” zu Gast im Garten hinter dem "Bahnhof" sein. Ann-Kathrin Schneider aus Walldürn wird Coversongs erst übersetzen und vortragen, um sie dann gemeinsam mit ihrer Band in ihrer eigenen unverwechselbaren Art zu spielen. Der Vorverkauf lief wie am Schnürchen: Alle 100 Karten für das Open-Air-Konzert sind bereits verkauft. Mehr Besucher sind wegen der Coronaregelungen nicht erlaubt.

Die Menschen, so Balles, freuten sich einfach, endlich einmal wieder ein Konzert besuchen zu können. "Sie haben zu mir gesagt: Das ist so toll, dass du wieder ein Konzert anbietest."

Hintergrund > Ehemaliger Bahnhof in Hardheim > Inhaberin seit 2006: Bernadette [+] Lesen Sie mehr > Ehemaliger Bahnhof in Hardheim > Inhaberin seit 2006: Bernadette Balles > Eventlocation, Atelier und Café > Für die Öffentlichkeit und privat: Veranstaltungen wie Konzerte, Theater oder Hochzeiten, Geburtstagsfeiern > Hutatelier (mit eigener Werkstatt): Bernadette Balles absolvierte ihre Ausbildung als Modistin von 2000 bis 2002 beim Hutatelier Lang in Walldürn. Verkauf von Hüten, Accessoires, Geschenkartikel, besondere Bio-Lebensmittel wie regionaler Honig oder Salz aus Südafrika. Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr. Individuelle Termine sind nach Vereinbarung unter Tel. 06283/227466 möglich. > Café: Im 60er-Jahre-Stil; eine Freundin der Inhaberin bietet hausgebackene Produkte aus regionalem Mehl an (z. B. Dinkelmehl von der "Steinemühle" Hardheim), Öko-Wein von Christian Geier aus Königheim; aktuell gibt es im Rahmen der Grünkernwochen Grünkerngebäck und Kuchen mit von Hand gedarrtem Grünkern von Jürgen Stätzler aus Rosenberg. Öffnungszeiten wie beim Hutatelier. dore

Es folgt das Kindertheater "Papiermond" am 18. August um 15.30 Uhr mit dem Stück "Kasperle und die Piraten". Über weitere Veranstaltungen müsste spontan entschieden werden, erklärt Balles: "Wir probieren jetzt erst einmal aus, wie es klappt." Normalerweise gibt es im "Bahnhof 1910" ein Jahresprogramm mit verschiedenen Veranstaltungen. Durch die Corona-Pandemie ist aber eben alles anders. "Das große Problem ist, dass es nicht absehbar ist, wie lange es noch dauert."

Und wie ist es um die Zukunft des "Bahnhof 1910" bestellt? Mit Sparmaßnahmen und weiterer Unterstützung vom Land hofft die Inhaberin durch die Krise zu kommen. "Im nächsten Jahr kann ich dann hoffentlich wieder normal weitermachen", sagt Balles.