Sein Vortrag fesselte und bewegte zugleich: Pfarrer Andreas Knapp sprach am Freitag in Hardheim über Christenverfolgung. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (adb) Von Hettingen nach Leipzig und von dort aus am Freitag ins Hardheimer Pfarrheim, wo Pfarrer Andreas Knapp eine Vielzahl an Zuhörern anlockte. Im Rahmen der Reihe "Zeit für Neues" gewährte er mit einer Lesung aus seinem Buch "Die letzten Christen" schonungslose, nachdenkliche und zugleich faszinierende Einblicke in eine nahe und doch ferne Kultur.

Die Begrüßung übernahm Wolfgang Kaufmann, der das "Zeit für Neues"-Team vertrat. Er dankte seinen Mitstreitern sowie Andreas Knapp. Dieser begann den Abend mit Bildern christlicher Kirchen aus Syrien und Irak, die mit einer einzigen Ausnahme in den zurückliegenden Jahren vom IS völlig zerstört wurden. Damit wurde den Zuhörern innerhalb weniger Momente deutlich, mit welch sinnloser und zerstörerischer Gewalt Menschen im Nahen Osten konfrontiert wurden und noch werden.

In seinem ersten Teil gab er einen Einblick in die Geschichte des Christentums im Nahen Osten. Um 1900 waren noch etwa 40 Prozent der Bevölkerung Syriens Christen, in der Türkei waren es deren 20. Noch 2000 lebten in Mossul im Irak etwa 200.000 Christen. Heute sei davon praktisch niemand mehr übrig geblieben.

Die Verfolgung der Christen sei vor allem durch die Kriegsführung der westlichen Staaten gegen den Irak im Jahr 2003 ausgelöst worden. Islamische Führer hätten diese als Angriff christlicher Länder gegen den Islam angesehen, was dadurch unterstützt worden sei, dass der damalige US-Präsident George W. Bush den Krieg als "Kreuzzug" bezeichnet habe. Die Folge war, dass sich die Rache der Islamisten gegen die im Irak und Syrien lebenden Christen richteten.

Hundertausende Christen seien vor die Wahl gestellt worden, entweder zum Islam überzutreten oder ihren Besitz zu verlieren, ihre Arbeit oder die Zerstörung ihrer Häuser und die Vergewaltigung ihrer Frauen und Töchter in Kauf zu nehmen. Viele von ihnen hätten sich weiterhin als Christen bekannt und damit den Verlust ihres gesamten Besitzes und ihrer Heimat in Kauf genommen. Sie hätten keine andere Chance gehabt, als ihre Städte zu verlassen und in angrenzende Länder zu fliehen, in Flüchtlingslagern mitten in der Wüste zu leben oder zu überleben.

Knapp lebt seit mehr als zehn Jahren als Teil der "Gemeinschaft der Kleinen Brüder vom Evangelium" in einem Leipziger Plattenbauviertel, das sich jahrelang durch hohen Leerstand auszeichnete. Seit 2015 wendet sich das Blatt: Flüchtlinge ziehen in die Wohnungen. Als sich erste Verbindungen zu den neuen Nachbarn ergaben, lernte er einige zu Herzen gehende Lebenslinien kennen und versprach Youssif, mit ihm in das autonome Kurdengebiet des Iraks zu reisen.

Eines Tages bat ihn Youssif, ihn zur Beerdigung seines Vaters in den Irak zu begleiten. Dabei lernte Andreas Knapp die erschütternde Geschichte der Christen im Nahen Osten kennen. Youssif, so berichtete es Knapp, wurde am Telefon von einem Fremden bedroht: "Ich werde dir deinen rechten Arm abhacken", dröhnte es aus der Leitung. Er wusste sofort den Grund: Er hatte sich an diesem Arm ein Kreuz eintätowieren lassen und damit als Christ zu erkennen gegeben. Als sich dies wiederholte, wusste er um die tödliche Gefahr für sein Leben und für seine ganze Familie. Sie verließen über Nacht alles, um in einem Flüchtlingslager unterzukommen.

Seine Geschichte ist eine von vielen der zurückliegenden fünf Jahre und verdeutlicht, was viele Christen im Nahen Osten für ihr christliches Bekenntnis in Kauf nahmen und nehmen, aber auch wie entschieden sie sich zu ihrem Glauben bekennen. Wie Youssif mussten unzählige Menschen aus Syrien und dem Irak alles aufgeben und unter Lebensgefahr flüchten. Für die Flucht nach Deutschland musste Yousif an Schlepper 17.000 Euro für den Transport in einem Gemüse-Lastwagen zahlen. Dafür musste der gesamte Besitz der Familie verkauft werden. Der Pass wurde ihm von den Schleppern abgenommen. Er war sieben Tage in einen Zentimeter breiten Zwischenraum hinter dem Fahrerhaus eingeschlossen, ehe er an einem Autobahnparkplatz bei Chemnitz stehen gelassen wurde. Nach vier Wochen völliger Ungewissheit war der erste telefonische Kontakt zur Familie möglich, berichtet Knapp.

Inzwischen leben in Leipzig etwa 40 christlich-orthodoxe Familien aus Syrien und dem Irak. Sie feiern ihre Liturgie in aramäischer Sprache, der Sprache Jesu. Ihr Bestreben ist es, einen eigenen Gebetsraum zu haben und einen Priester anstellen zu können. Da es dafür keine Kirchensteuermittel gibt, muss alles von ihrem eigenen Einkommen abgezweigt oder durch Spenden ermöglicht werden. Dieses Vorhaben unterstützt Andreas Knapp mit dem Erlös seiner Autorenlesungen.

Der Abend wurde sehr eindrucksvoll umrahmt von Liedern des Hardheimer Kirchenchores sowie von Christiane und Manfred Weihbrecht aus Schweinberg. Abschließend bedankte sich Wolfgang Kaufmann für den fesselnden und erschütternden Vortrag. Die Betroffenheit der Anwesenden sei greifbar im Raum gestanden. Andreas Knapp, so Kaufmann, habe allen Zuhörern die Augen geöffnet für die grausame Wirklichkeit, die Menschen erleiden mussten und müssen. Er würdigte den selbstlosen Einsatz von Andreas Knapp für die Vergessenen heute und dass er in gefahrvoller Zeit es wagte, diese Situation mit eigenen Augen zu erleben. Mit einem gemeinsamen Lied und dem Vaterunser schloss der bewegende Abend, dessen Vorbereitung und Durchführung in den Händen von "Zeit für Neues" lag.

Info: Pfarrer Andreas Knapp wird am 13. Dezember auf Einladung des Fördervereins Odenwald-Hospiz e.V. in Walldürn aus seinen Gedichten lesen. Passend zur Adventszeit steht auch eine von ihm verfasste Weihnachtsgeschichte auf dem Programm.