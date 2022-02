Hardheim. (adb) In der Erftalhalle tagte am Donnerstag die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn. Einige Themen der umfangreichen Agenda betrafen auch Hardheim und die Ortsteile.

Gleich in zweifacher Hinsicht angesprochen wurde die Bauleitplanung in der Kerngemeinde: Leander Balles gab bekannt, dass der Aldi-Markt seinen Standort von der Ignaz-Schwinn-Straße in die Würzburger Straße verlagern möchte. Auf dem ehemaligen Eirich-Areal soll ein moderner Verbrauchermarkt realisiert werden, was mit dem Einzelhandelskonzept des GVV konform ginge.

Um die bauplanungsrechtlichen Genehmigungsgrundlagen schaffen zu können, muss jedoch ein Bebauungsplan erstellt werden. Hier, so Balles, werde ein "Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel" ausgewiesen. "Bisher wurden die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange durchgeführt", zeigte er auf und verwies ergänzend auf informelle Abstimmungen mit der Gemeinde Hardheim, dem Regierungspräsidium Karlsruhe (Obere Raumordnungsbehörde), dem Verband Region Rhein-Neckar und dem GVV. Um das nötige Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans förmlich einzuleiten, beschloss das Gremium einstimmig die Änderung des Flächennutzungsplans im fraglichen Bereich des Bebauungsplans "Würzburger Straße" und beauftragte die Verwaltung mit der frühzeitigen Beteiligung auf allen vorgesehenen Ebenen.

Eine Teiländerung des Bebauungsplans "Hofacker B II" betrifft das Erfapark-Areal. "Teile des Gebäudekomplexes werden nicht mehr genutzt, was seit einigen Jahren verstärkte Leerstände und Mindernutzungen bewirkt", informierte Leander Balles. Eine Linderung des unbefriedigenden Zustands verspreche man sich von einer umfassenden Neuausrichtung und der Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts: "Hier hat die Gemeinde Hardheim ein Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans eingeleitet", ließ er wissen. Auch hier hatten informelle Abstimmungen mit Gemeinde, Regierungspräsidium, Regionalverband und GVV bereits stattgefunden.

Allerdings sei der bestehende Bebauungsplan – der den Anfang der 80er-Jahre erbauten Erfapark explizit als "Einkaufszentrum" deklariert – zu ändern: "Der Änderungsplan bezieht benachbarte Flächen in das Sondergebiet ein, die im bisherigen Flächennutzungsplan als Mischbauflächen dargestellt werden", führte Balles aus. Analog zum angedachten neuen Aldi-Standort ordnete die Versammlung auch hier einstimmig die Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des Bebauungsplans "Sanierung Hofacker B II" an und beauftragte die Verwaltung mit der frühzeitigen Beteiligung auf allen vorgesehenen Ebenen.

Ein weiterer Punkt betraf gleichermaßen die Ortsteile Erfeld und Gerichtstetten, war jedoch reine Formsache. Südlich der beiden Dörfer soll jeweils eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage von maximal vier Metern Höhe aufgestellt werden, was vorhabenbezogene Bebauungspläne erfordert. Die Anlage in Erfeld (Richtung Altheim) soll 16,3 Hektar, die Anlage in Gerichtstetten ("Hohenstädter Grund") neun Hektar groß sein. "Da beide Flächen ursprünglich für die Landwirtschaft festgesetzt wurden, muss der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren auf die neue Nutzung angepasst werden – hier muss eine Umwidmung der entsprechenden Bereiche in Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung ,Erzeugung erneuerbarer Energie‘ erfolgen", schilderte Leander Balles. Das wiederum erfordere einen Umweltbericht, der die voraussichtlichen und erheblichen Auswirkungen auf das Umfeld erörtert. Einstimmig sprach sich die Verbandsversammlung für den Vorentwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans 2015 für die Bebauungspläne "Solarpark Erfeld" und "Solarpark Gerichtstetten II" aus. Gleichsam wurde die Verwaltung mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit mit den betroffenen Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Nachbarkommunen beauftragt.