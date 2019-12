Hardheim. (adb) „Wir sind sind von dem, was der Freundes- und Förderkreis für das Hardheimer Krankenhaus leistet, immer wieder beeindruckt und haben uns deshalb im Familienkreis entschieden, in diesem Jahr unsere Weihnachtsspende Ihrer Einrichtung zukommen zu lassen“, betonte Firmenchef Alex Leiblein im Beisein seiner Tochter Cornelia Braun bei der Übergabe eines Schecks in Höhe von 3000 Euro. Die Firma Leiblein bietet Technologien für die Fest-Flüssig-Trennung von einzelnen Komponenten bis hin zu schlüsselfertigen Komplettanlagen. Seit einigen Jahren verzichtet das Hardheimer Unternehmen auf Weihnachtspräsente an seine Kunden und unterstützt dafür gemeinnützige Einrichtungen und Projekte in der Region. In diesem Jahr kam der Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“ an die Reihe.

Beeindruckt von der Firmenphilosophie und mit großem Dank nahmen der Vorsitzende des Fördervereins, Fritz-Peter Schwarz, und Stellvertreterin Brigitte Scheuermann die Spende in Empfang. „Es ist uns eine Freude zu sehen, wie Bürger und Unternehmer wie Sie hinter unserem Krankenhaus stehen und mit Ihrer Spende dazu beitragen, lang gehegte Wünsche der Patienten und der Pflegeleitung zu erfüllen“, so Schwarz in seiner Dankesrede. Mit dem Geld soll ein zweites Patienten- und Besucherzimmer im dritten Stock des Krankenhauses eingerichtet werden. „Damit schaffen wir einen weiteren Rückzugsraum, etwa für persönliche Gespräche zwischen Patient und Familienangehörigen.“

Die Identifikation der Bevölkerung mit dem Freundes- und Förderkreis und damit mit dem Krankenhaus selbst lobte Schwarz als vorbildlich. Dies zeige ganz aktuell die Aktion „Stoppt das Krankenhaussterben im ländlichen Raum“, für die in Hardheim 1650 Unterschriften gesammelt wurden.

„Wir, Vorstand, Mitglieder und Patienten, sind Ihnen und all den vielen Spendern dankbar. Denn ohne Ihre Unterstützung könnten wir das Krankenhaus nicht in so vielfältiger Weise ideell und finanziell unterstützen“, so Schwarz im Namen des Freundes- und Förderkreises.