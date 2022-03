Hardheim. (kn) Eine schöne Aktion haben sich Hardheims Handballer zum ersten Play-off-Spiel gegen Heidelsheim/Helmsheim einfallen lassen. Auf Initiative von TVH-Trainer Lukas Dyszy folgten neun Frauen und 14 Kinder aus der Ukraine der Einladung des TVH, um beim Handballspiel für zwei Stunden Ablenkung aus ihrem schweren Alltag zu finden.

Unter großem Beifall der Zuschauer wurden die Gäste, die in Hardheim eine vorübergehende Bleibe gefunden haben, vor dem Spiel willkommen geheißen. Die Bäckerei Gärtnersmühle unterstützte diese Aktion mit Brezeln und "Amerikanern" in den Landesfarben der Ukraine, während der TVH zudem allen Kindern einen blau-gelben Handball schenkte. Die Verantwortlichen des TVH haben weitere Aktionen geplant, bei denen die Kinder in Begleitung ihrer Mütter zum Handballschnupperkurs eingeladen werden.