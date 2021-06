Geht es nach der Gemeinde Hardheim, so werden die fünf Windkraftanlagen auf dem Kornberg errichtet. Der Technische Ausschuss erteilte am Montagabend in seiner Sitzung das gemeindliche Einvernehmen für den Antrag auf Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der Anlagen auf Bretzinger, Höpfinger und Waldstetter Gemarkung. Symbolfoto: dpa