Mehr als 13 Millionen Euro wird der Abwasserzweckverband Hardheim-Höpfingen in den kommenden fünf Jahren in die Modernisierung und Erweiterung der Hardheimer Kläranlage investieren. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb/pm) Einen Förderbescheid über sieben Millionen Euro wird der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller am Freitag Hardheims Bürgermeister Volker Rohm überreichen. Das Geld ist für die Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage des Abwasserzweckverbands Hardheim-Höpfingen (AZV) gedacht.

Konkret wird damit der Bau eines neuen Klärbeckens gefördert, sodass die Anlage künftig zweistraßig geführt werden kann. Dieser Neubau, der gut zehn Millionen Euro kostet, ist zentraler Bestandteil des Erneuerungskonzepts. Hinzu kommt ein zweiter Bauabschnitt, der die Sanierung des Bestands beinhaltet. Insgesamt sind Kosten in Höhe von 13,2 Millionen Euro veranschlagt. Grund genug, die Baumaßnahme und die Geschichte der Kläranlage etwas näher zu beleuchten.

Die Kläranlage wurde 1987 in Betrieb genommen. Zuvor hatten sich die beiden Verbandsmitgliedsgemeinden Hardheim und Höpfingen zu einem kommunalen Zweckverband zusammengeschlossen. Erste Bemühungen einer Zweckverbandsgründung fanden bereits in den späten 1970er-Jahren statt. Die Gründung des Verbands wurde letztlich am 19. Juni beziehungsweise 26. Juni 1978 vollzogen.

> Bauabschnitt 1 (Zeitfenster: 2019 bis 2021): Baukosten 10.007.500 Euro •Neuerrichtung einer Zuwegung •neues Kombibecken •neue Gebläsestation •Erneuerung der Prozesstechnik > Bauabschnitt 2 (Zeitfenster: 2022 und 2023): Baukosten 3 027.500 Euro •Umbau des Belebungsbeckens • Einbau einer biologischen Phosphateliminierung •Erneuerung Nachklärbecken > Bauabschnitt 3 (Zeitfenster: 2024): Baukosten 143.000 Euro •Ertüchtigung des Sandfangs (Maßnahme wurde vorgezogen) •Technische Ausrüstungen im Regenhaus/Filtratspeicher •Instandsetzung des Schlamm- behälters. > Gesamtkosten der Maßnahme: 13.178.000 Euro

In der Folge liefen die Planungen für den Bau einer Verbandskläranlage an. Zwischenzeitlich hatte auch der Zweckverband tierische Nebenprodukte (ZTN) - früher Tierkörperbeseitigungsanstalt - Interesse an einem Anschluss an die Kläranlage bekundet. Eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde am 5. Juni 1987 abgeschlossen. Demnach ist der ZTN zwar entsprechend dem Verschmutzungsgrad an den Betriebskosten beteiligt, jedoch kein Verbandsmitglied.

Die ursprüngliche Ausbaugröße der Anlage war mit 15.000 Einwohnerwerten geplant. Aufgrund des Anschlusses des ZTN mittels Druckleitung an die Kläranlage wurde die Anlage auf 30.000 Einwohnerwerte ausgerichtet. In der Folge wurden Sammelkanäle sowie die in der vorliegenden Schmutzfrachtberechnung vorgesehenen Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe bzw. Stauraumkanäle sukzessive errichtet.

Der Verband ist neben der Kläranlage und der Errichtung und dem Betrieb der Regenüberlaufbecken (RÜB) auch für sämtliche Sammelkanäle zuständig. Auf Hardheimer Gemarkung befinden sich derzeit 21 RÜB und vier Regenüberläufe ohne Becken, auf Höpfinger Gemarkung sind es fünf RÜB. Das Speichervolumen beläuft sich auf 7706 Kubikmeter. Die Sammelkanäle haben eine Länge von insgesamt 31,1 Kilometer, davon 5,8 auf Höpfinger und 25,3 auf Hardheimer Gemarkung.

Nachdem die Kläranlage des Höpfinger Ortsteils Waldstetten zur Sanierung anstand, wurde vereinbart, diese zu einem Regenüberlaufbecken umzufunktionieren und einen Sammelkanal zum Hauptsammler Oberes Erftal zu verlegen und in Bretzingen anzuschließen. Der Anschluss ist im Laufe des Jahres 2005 erfolgt.

Somit sind - von Aussiedlerhöfen abgesehen - die Gemeinden Hardheim und Höpfingen komplett an die Verbandskläranlage angeschlossen. Nicht angeschlossen ist der Hardheimer Ortsteil Vollmersdorf (40 Einwohner). Hier besteht mit dem Ortsteil Wettersdorf der Nachbarstadt Walldürn eine Gemeinschaftskläranlage.

Die nun anstehenden Baumaßnahmen haben schon eine längere Vorgeschichte. Zunächst waren Maßnahmen zur Böschungssicherung in Erwägung gezogen, da die Erfa im Laufe der Zeit durch sogenannte Auskolkungen näher an das bestehende Rundbecken herangerückt ist. Die Anlage ist zwischenzeitlich 32 Jahre alt. Insofern ist auch eine Sanierung des bestehenden Beckens sowie der technischen Ausrüstung notwendig.

Der AZV plant darüber hinaus die Erweiterung der Kläranlage zum gesicherten Erreichen der weitergehenden gesetzlichen Anforderungen bezüglich Phosphor, Ammonium und CSB. Mit der Errichtung eines zweiten Klärbeckens kann die Betriebssicherheit zukünftig durch den zweistraßigen Ausbau auch im Falle einer Störung sichergestellt werden. Die Baumaßnahme ist in zwei Abschnitte gegliedert.

Zunächst sind der Bau eines Kombibeckens sowie einer Gebläsestation vorgesehen. In einem zweiten Bauabschnitt erfolgt der Umbau des bestehenden Beckens zur Einrichtung einer biologischen Phosphatelimination. Für eine eventuelle weitere Reinigungsstufe verbleibt noch ausreichend Platz.

Anschließend ist die Durchführung von Restmaßnahmen in einem dritten Abschnitt vorgesehen. Vorgezogen wurde die Sanierung des Sandfangs, die derzeit in vollem Gange ist. Die Arbeiten waren notwendig geworden, nachdem Undichtigkeiten festgestellt wurden.

Das Abwasser wird derzeit mechanisch-biologisch und chemisch gereinigt und danach der Erfa zugeleitet. Die Kläranlage verfügt lediglich über je ein Belebungs- und Nachklärbecken. Dies kann bei möglichen Betriebsausfällen dazu führen, dass die Anlage umkippt und erhebliche Umweltbelastungen entstehen können.

Angeschlossen sind derzeit neben den Gemeinden Hardheim und Höpfingen mit knapp 10.000 Einwohnern ein Kompostwerk (17.750 Einwohnerwerte) sowie der Zweckverband tierische Nebenprodukte (15.000 Einwohnerwerte). Zwischenzeitlich wurde auf deren Anfrage hin mit der Nachbargemeinde Ahorn der Anschluss des Ortsteils Buch an die Verbandskläranlage vereinbart. Dadurch kommen weitere 380 Einwohnerwerte hinzu.

Die Ausschreibung der Hauptgewerke ist in den Herbst-/Wintermonaten 2019 vorgesehen. Derzeit laufen die Arbeiten für die Ausschreibungsplanung, sodass bis zum 1. Dezember mit dem Neubau der Zuwegung als erste Teilmaßnahme begonnen werden kann.

Der Bauantrag zur Errichtung einer neuen Gebläsestation wurde bereits eingereicht. Damit kann die Verbandskläranlage des AZV insgesamt auf den gegenwärtigen Stand der Technik gebracht und die Betriebssicherheit entscheidend erhöht werden.