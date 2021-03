Taucher Roman Marchenko steigt nach getaner Arbeit aus dem Klärbecken der Verbandskläranlage in Hardheim. Zuvor hatte er die Muttern und Schrauben an der Halterung eines Rührwerks entfernt, damit diese aus dem Becken gezogen werden konnte. Foto: Dominik Rechner

Hardheim. (dore) Sechs Meter im eiskalten Dreckwasser in die Tiefe: "Ich habe unglaublichen Respekt davor, was der junge Taucher da gemacht hat. Er sieht da unten nichts", staunte Bürgermeister Volker Rohm. Der junge Mann heißt mit Namen Roman Marchenko und arbeitet als Berufstaucher für das Unternehmen Tauch- und Atemschutzarbeiten Wolfgang Dauth aus Eschau. Gerade hatte er acht Muttern und Schrauben vom Stativ eines Rührwerks an der Hardheimer Kläranlage entfernt, damit seine Kollegen und Mitarbeiter der Kläranlage die Halterung aus dem alten Becken herausholen konnten.

Der Tauchereinsatz war nötig geworden, da an einem der beiden Rührwerke des über 30 Jahre alten Klärbeckens der Verbandskläranlage in Hardheim ein Flügel abgebrochen war. Der Flügel sorge für die Wasserbewegung, die Reinigungsleistung sei jedoch nicht beeinträchtigt gewesen, informierte Bürgermeister Volker Rohm. Die Beschädigung sei einem Mitarbeiter der Kläranlage aufgefallen, berichtete der Leiter der Kläranlage, Daniel Berger. "Wir haben 24 Stunden am Tag Bereitschaft im Wechsel. Dabei wurde beobachtet, dass ein Flügel des Rührwerks stehen geblieben ist. Eine elektrische Störung lag aber nicht vor", so Berger.

Bereits vor etwa drei Wochen hatte die Firma Tauch- und Atemschutzarbeiten Wolfgang Dauth den abgebrochenen Flügel und den Motor aus dem Klärbecken geholt, nun kam die Halterung raus. "Es hat gut geklappt. Man sieht da unten wirklich nichts, aber mir macht das nichts aus", sagte Roman Marchenko, der seit gut einem Jahr solche und ähnliche Tauchereinsätze jede Woche ausführt, hinterher im Gespräch mit der RNZ. Im Trockenanzug aus Gummi war der 21-Jährige bei dem knapp halbstündigen Tauchereinsatz bestens gegen das kalte und dreckige Wasser geschützt.

Mitarbeiter der Verbandskläranlage und des Unternehmens Tauch- und Atemschutzarbeiten Wolfgang Dauth ziehen die Halterung des Rührwerks aus dem Klärbecken. Foto: Rechner

"Wir haben auch Einsätze in der Tierkörperverwertung, da ist das hier eine ganz entspannte Angelegenheit dagegen", informierte Einsatzleiter Patrick Heusinger, der Taucher Roman Marchenko beim Einsatz über ein Funkgerät koordinierte. Insgesamt habe die Aktion circa zwei Stunden gedauert, mit Aufbau, Einsatzbesprechung und dem Ausbau des Stativs. Sechs Männer waren beteiligt.

Nun wird der Flügel von Mitarbeitern der Verbandskläranlage wieder an die Halterung angeschweißt. Danach kommt die Halterung samt Motor und Flügel wieder zurück ins Klärbecken. "Normalerweise würde man ein neues Stativ einsetzen. Da die Anlage aber sowieso bald saniert wird, hat man sich für diese Variante entschieden", klärte Heusinger auf.

Tauchereinsätze habe es im Klärbecken der Verbandskläranlage zwar schon öfter gegeben, wie der Geschäftsführer des Abwasserzweckverbands, Bernd Schretzmann, gegenüber der RNZ erklärte. "Das waren aber turnusmäßige Einsätze, bei denen die Belüfterkerzen ausgetauscht wurden. Einen abgebrochenen Flügel hatten wir, glaube ich, jetzt das erste Mal in 30 Jahren", so Schretzmann. Für Bürgermeister Rohm war dies der beste Beweis dafür, dass der Ausbau und die Sanierung der alten Kläranlage dringend notwendig und die 13 Millionen Euro an Investitionen hierfür "kein Luxus" seien. "Die Maßnahme kommt zur richtigen Zeit, bevor etwas Größeres passiert wäre", sagte Rohm.