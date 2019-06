Ein Lkw liefert neues Material an: Künftig sollen die Anlieferung und die Arbeitsabläufe im Kompostwerk in Schweinberg so gestaltet werden, dass die Geruchs- und Lärmbelästigungen minimiert werden. Alle Fotos: Rüdiger Busch

Hardheim-Schweinberg. (rüb) Hat der Gestank endlich ein Ende, sind die Klagen der Schweinberger über Geruchs- und Lärmbelästigungen durch das Kompostwerk auf dem Gelände des Schotterwerks schon bald Vergangenheit? Der Betreiber, die Firma Kompostwerk Bauland (KWB), plant Änderungen im Betriebsablauf, die entsprechend positive Wirkungen nach sich ziehen sollen. Dafür sind der Bau einer geschlossenen Anlieferungshalle, die Erweiterung einer bestehenden Lagerhalle und der Einbau eines geruchsmindernden Biofilters vorgesehen. Der Technische Ausschuss des Hardheimer Gemeinderats nahm die Pläne in seiner Sitzung am Montagabend wohlwollend zur Kenntnis.

"Seit die Kompostieranlage in Betrieb ist, gibt es immer wieder spürbare Beeinträchtigungen durch Geruchsemissionen und Lärm", sagte Bürgermeister Volker Rohm. "Der Geruch ist teilweise extrem", bestätigte auch Ortsvorsteher Dieter Elbert, ehe Bernhard Popp vom Bauamt den Sachverhalt vorstellte. Demnach hat der Betreiber beim Regierungspräsidium Karlsruhe einen Änderungsantrag gestellt, wozu die Gemeinde um Stellungnahme gebeten wurde.

An der Durchsatzmenge von 35.000 Tonnen Biogut pro Jahr und an der Art des Materials werde sich nichts ändern, betonte Popp. Das Biogut werde derzeit in einer offenen Halle angenommen, zwischengelagert und dann in die Kompostierungsboxen transportiert. Die bei der Anlieferung und Entladung entstehenden Gerüche können bislang ungefiltert entweichen, sodass sie - je nach Windrichtung - eine Belästigung für die Einwohner Schweinbergs darstellen.

Die Geruchsemissionen sollen nun durch den Bau einer 31,40 mal 10 Meter großen, geschlossenen Anlieferungshalle reduziert werden. Zudem soll die bestehende Halle um 31,40 mal 20 Meter erweitert werden. Die Hallenluft soll zudem künftig mit einem Biofilter behandelt werden. Da die komplette Anlieferung künftig in der Halle erfolgt, sollen sich nicht nur die Geruchs-, sondern auch die Lärmemissionen verringern.

Auch im Betriebsablauf sind Änderungen geplant: So soll das Biogut künftig nicht mehr gehäckselt werden, bevor es in die Rotteboxen kommt. Damit soll verhindert werden, dass Fehlwürfe wie Glas oder Plastik zerkleinert werden und später im Kompost und damit in der Natur landen. Ein solcher Fall in Nassig hatte erst kürzlich für Aufsehen gesorgt. Stattdessen sollen die Fehlwürfe nach der Nachrotte ausgesiebt werden. Als zusätzlicher Vorteil verspricht sich der Betreiber eine geringere Geruchsentwicklung, wenn das Material erst am Ende des Vorgangs gesiebt wird. Auch die Belastung des Abwassers soll sich reduzieren.

Ortsvorsteher Dieter Elbert teilte mit, dass sich der Ortschaftsrat für das Vorhaben ausgesprochen habe: "Prinzipiell ist die Optimierung bezüglich der Geruchsemissionen zu begrüßen, aber es muss festgehalten werden, dass sich die genehmigte Durchsatzmenge von 35.000 Tonnen pro Jahr nicht verändert." Zudem solle darauf hingewiesen werden, "dass die Entsorgung von Schmutzwasser und vor allem die Kanalzuführung überprüft wird und gegebenenfalls eine Verbesserung der Geruchsbildung im Bereich der Verdolung Krappenbaumweg vorgenommen wird". Ebenso soll die Löschwasserzisterne auf deren Funktionalität und Wasserqualität hin überprüft werden, nachdem es bei einem Brand auf der Anlage zu entsprechenden Problemen bei der Wasserversorgung gekommen war.

Der Gemeinderat folgte dem Votum des Ortschaftsrats und sprach sich einstimmig für die Änderungen aus.