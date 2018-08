Einblicke in die Arbeit auf dem Bauernhof gab es am Sonntag beim landesweiten Aktionstag auch auf dem Hof der Familie Mohr in Schweinberg. Foto: Elmar Zegewitz

Hardheim-Schweinberg. (zeg) Der Brunch auf dem Bauernhof Mohr eröffnete den Teilnehmern am Sonntag über köstliche Gaumenfreuden hinaus auch die Erkenntnis, dass engagierte Landwirte durch die Erzeugung einheimischer Produkte die einzigartige Landschaft im Naturpark Neckartal-Odenwald pflegen und bewahren. Davon zeigten sich sowohl die aus der Gesamtgemeinde Hardheim als auch aus der näheren und weiteren Umgebung kommenden Gäste beeindruckt.

Betriebsleiter Christoph Mohr nannte in seinen Grußworten nach dem einstimmenden Frühstück das Ziel aller beteiligten Bauernhöfe, die Besucher für regionalen Produkte zu begeistern und ihnen diese schmackhaft zu machen. Er stellte den Hof vor, der ein traditioneller Familienbetrieb sei, auf dem zwei Generationen zusammen arbeiten.

Vor allem die Tiere stießen bei den zahlreichen Besuchern von "Brunch auf dem Bauernhof" in Schweinberg auf besonderes Interesse. Foto: Elmar Zegewitz

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig freute sich darüber, sich beim "Brunch auf dem Bauernhof" von der der Qualität der Leistungen auf dem Bauernhof Mohr überzeugen zu können. Er stellte den immensen Beitrag der Landwirtschaft zur Erhaltung der Kulturlandschaft heraus. Die Deutschen gäben für Lebensmittel nur zehn Prozent ihres Geldes aus. Hier müsse ein Umdenken hin zu besseren, gesünderen und regionaleren Lebensmitteln erfolgen. Auch die Unterstützung der heimischen Bäcker und Metzger empfahl Gerig.

Anschließend richtete der Abgeordnete den Blick auf lange Hitzewelle und insbesondere auf die beim Getreide und beim Mais besonders schlimmen Folgen der Trockenheit. Der fehlende Regen sorge für prekäre Verhältnisse. Er erhoffte sich für die Landwirte auf jeden Fall "Wind und Regen zur rechten Zeit".

In zwei Gruppen aufgeteilt, konnten die Teilnehmer anschließend Einblick in den landwirtschaftlichen Betrieb und in die auf dem Bauernhof Mohr betriebene Arbeit verschaffen. Dabei stellte Senior Willibald Mohr immer wieder seine Schlagfertigkeit und seinen Humor unter Beweis. Er befasste sich dabei auch mit seiner Vorliebe für Schafzucht und mit den von den Bauern derzeit erzielten minimalen Preisen bei Schweinefleisch.

Sohn und Betriebsleiter Christoph Mohr machte deutlich, dass Ackerbau, Schweinemast und Direktvermarktung die Schwerpunkte des Familienbetriebes sind. Auf den Feldern werden Mais, Erbsen, Weizen und Gerste angebaut. Diese dienen zum Großteil als Futtergrundlage für die Schweine. Der größte Teil der Schweine wird als Ferkel zugekauft. Diesen stehe in ihren Gehegen weitaus mehr Platz zur Verfügung als gesetzlich vorgeschrieben, betonte Mohr , der auch noch auf einige beeindruckende Schwäbisch-Hällische Muttersauen hinwies, deren Ferkel am Hof in Freilauf-Buchten zur Welt kommen. Zu finden sind auch noch Hühner, Enten, Schafe und Ziegen, die die Wiesen rund um den Hof beweiden.

Seit den diversen Erweiterungen des Betriebs komme der Direktvermarktung immer mehr Bedeutung zu. Diese erfolgt in Hofladen und Bauernstube sowie auf Wochenmärkten. Im Anschluss konnten die diversen Köstlichkeiten genossen werden. Nicht unbeachtet blieb trotz großer Hitze auch das große Mais-Labyrinth, das bis zum September an Wochenenden regelmäßig geöffnet ist.