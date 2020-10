Hardheim. (jasch) Im März der traditionelle Josefsmarkt, im Juni das Hardheimer Sommerfest, im Oktober der Wendelinusmarkt mit Direktvermarktertagen und der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende. Bei allen vier Märkten, die dieses Jahr stattgefunden hätten, sah sich die Hardheimer Gemeindeverwaltung wegen der Corona-Pandemie zur Absage der beliebten Veranstaltungen gezwungen. Um nicht tatenlos zu bleiben, organisierte Hardheims Bund der Selbständigen (BdS) das "Wendelinus-Schnitzeljagd-Gewinnspiel". Die 14 Mitgliedsbetriebe bieten damit eine andere, aber abwechslungsreiche "Markt-Version" an. Die RNZ sprach mit dem Vorsitzenden der BdS und Organisator des Gewinnspiels, Elmar Günther.

Elmar Günther. Foto: privat

Ist das Gewinnspiel ein Ersatz für den abgesagten Wendelinusmarkt?

Elmar Günther: Zunächst einmal müssen wir uns alle der Verantwortung bewusst sein, die die Entscheidungsträger in Gemeinderat und Gemeindeverwaltung tragen, wenn sie die Absage eines Festes zu entscheiden haben. Vor allem müssen wir uns der Verantwortung bewusst sein, die unsere Gemeindeverwaltung gehabt hätte, wenn die Feste stattgefunden hätten. So wie ich das mitbekommen habe, hat man sich die Entscheidung zur Absage von Festen jeweils nicht leicht gemacht. Diese Entscheidungen wurden ungern, mit Widerwillen, aber mit Bedacht und Vernunft getroffen. Wir als Bürger sollten diese Entscheidung als gegeben hinnehmen, nicht kritisieren und vor allem die Entscheidungsträger dafür respektieren.

Welche Bedeutung hat der Wendelinusmarkt für Hardheim?

Einen traditionsreichen Markt wie den Wendelinusmarkt kann man nicht ersetzen. Für die aktiven Fachgeschäfte, für den Einzelhandel, für die Vereine und für die Marktbetreiber stellen die Märkte einen unvorstellbaren Wert dar. Dabei werden Waren angepriesen, Sonderaktionen platziert, Saisonwaren verkauft, und es wird wichtige Kommunikation mit den Interessenten und Kunden betrieben. Diese Kommunikation ist oft schon wieder die Anbahnung für neue, zukünftige Geschäfte. Die Hardheimer Märkte sind ein Gemeinschaftsprodukt von Fachgeschäften im Einzelhandel mit ihrem "Tag der offenen Tür", dem eigentlichen Festbetrieb und den Marktstand-Betreibern unter der Organisation und Verantwortung der Gemeindeverwaltung. Dass die Hardheimer Märkte und Feste in diesem Jahr nicht stattfinden, ist ein herber Verlust für alle Beteiligten.

Was erhoffen Sie sich von der Aktion?

Mit dem "Wendelinus-Schnitzeljagd-Gewinnspiel" möchten wir den entgangenen Wendelinusmarkt in Erinnerung bringen. Wir versuchen damit, ein paar zusätzliche Kunden zu uns in die Geschäfte zu bekommen, um die durch die Absage des Marktes entgangenen Kontakte etwas zu kompensieren.

Was müssen die Teilnehmer beim "Schnitzeljagd-Gewinnspiel" tun?

Das Gewinnspiel wird im Zeitraum vom 12. bis 31. Oktober in den teilnehmenden Hardheimer BdS-Betrieben veranstaltet. Es gibt 500 Euro für den ersten Preis, 300 Euro für den zweiten Preis und 200 Euro für den dritten Preis zu gewinnen. Die Mitspieler müssen sich in einem der teilnehmenden Geschäfte eine Spielkarte abholen und ein paar Aufgaben lösen. Die Lösungen erhalten sie in den jeweiligen teilnehmenden Betrieben. Die Verlosung der Gewinner wird in der ersten Woche im November stattfinden. Wir freuen uns schon alle darauf.

Wo gibt es die Teilnehmerkarten?

Die Spielkarten können in allen teilnehmenden Mitgliedsbetrieben abgeholt werden. Die teilnehmenden Mitgliedsbetriebe sind: Apotheke an der Post, Raumgestaltung Beuchert, Bahnhof 1910, Ernst Ballweg Haushaltswaren, Wäscheoase, Bäckerei Thorwart, Schuh Berberich am Schloss, Maring GmbH, Autohaus Richter, Autohaus Günther, Bäckerei Gärtnersmühle, Pflegedienst Hand in Hand, Schreinerei Weidinger (Schweinberg), Uhren und Optik Gärtner.