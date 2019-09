Hardheim. (pol/rl) Ein technischer Defekt dürfte dem Brand eines Radladers am Montagmorgen im Rhönweg in Hardheim zugrunde liegen. Die Arbeitsmaschine fing im Bereich des Armaturenbretts Feuer und rauchte so stark, dass es nicht nur am Fahrzeug an sich, sondern durch Verrußung auch an einem Gebäude zu Sachschaden kam.

Die Feuerwehr Hardheim konnte die Flammen schnell löschen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert.