Gerichtstetten. (pol) Ein Tierquäler hat vergangene Woche in der Nacht auf Samstag eine Katze mit Kabelbindern gefesselt und ihr Gesicht eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei fand die Besitzerin das getötete Tier am Samstagmorgen. Die Beamten hoffen nun auf Zeugen, die in der Straße "Am Steinig" verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen unter Tel. 06283/50540 an den Polizeiposten Hardheim.