Hardheim. (jam) Nachdem das griechische Lokal "Poseidon" im Sommer seine Türen für Gäste geschlossen hat, steht nun ein Nachfolger in den Startlöchern: Die Pizzeria "Pomodoro e Basilico", die im Gewerbegebiet "Spangel" in Walldürn italienische Küche anbietet, eröffnet in der Bürgermeister-Henn-Straße in Hardheim einen zweiten Standort.

Geschäftsführer Ionut Trifan berichtet auf Nachfrage der RNZ, dass Kunden dort voraussichtlich ab 15. November eine reichhaltige Auswahl an Pizza und Pasta sowie Fisch- und Fleischgerichten genießen können. Ein Mittagstisch von Dienstag bis Freitag sowie eine Monatskarte runden das Angebot von "Pomodoro e Basilico" ab.