Hardheim. (pm) Das Panzerbataillon 363 wird seit Oktober 2019 in der Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne aufgestellt. Zwei Jahre später – zum Freitag, 1. Oktober – verfügt der Verband nun zum ersten Mal über alle Einheiten eines Panzerbataillons. Damit ist laut Presseoffizier Oliver Brenner "die Ausbildungs- und Einsatzbereitschaft, ausgerichtet auf Landes- und Bündnisverteidigung, sowie für Einsätze und einsatzgleiche Verpflichtungen" hergestellt. Anlässlich der Aufstellung der zweiten Kompanie an diesem Tag veranstaltet das Panzerbataillon einen Appell, in dessen Verlauf der Verband eine Patenschaft mit dem Neckar-Odenwald-Kreis eingeht.

Der Kommandeur Pascal Pane und Landrat Dr. Achim Brötel besiegeln dies, indem sie am Freitag Patenschaftsurkunden austauschen und in einem symbolischen Akt in der militärischen Liegenschaft einen Baum pflanzen, der die Partnerschaft begründen soll. Ein zweiter Baum soll am Sonntag, 19. Oktober, in Mosbach gepflanzt werden.

Benner bedauert, dass der Appell "noch unter dem Zeichen von Corona zum Schutze aller unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird". Dennoch geht er fest davon aus, dass dieser Anlass die Rückkehr des Panzerbataillons 363 für die Öffentlichkeit in der Region deutlich sichtbar mache und zugleich erneut die enge Verwachsung von Gesellschaft und Militär in der Region zeige.