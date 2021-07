Hardheim. (dore) "Die Baden-Badener Voit-Orgel gehört zum Besten, was der spätromantische Orgelbau in Deutschland hervorgebracht hat", urteilte Orgelexperte Dr. Nikolaus Könner vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege schon vor ein paar Jahren über den "orgelbaulichen Schatz aus der Zeit Max Regers". Seit 2009 schlummert dieser Schatz – bestehend aus 54 Registern, über 3000 Pfeifen und vielen weiteren Einzelteilen – im Lager der bekannten Hardheimer Orgelmanufaktur Vleugels. Doch nicht mehr lange: Am Montag unterzeichneten die Geschäftsführer Hans-Georg Vleugels und Johannes Vleugels zusammen mit Pfarrer Martin Besold von der Pfarrei Mariä Himmelfahrt im oberpfälzischen Erbendorf den Vertrag zur Restaurierung der Orgel, deren Klänge einst im Konzertsaal des Kurhauses von Baden-Baden zu hören waren.

Die Vleugels-Geschäftsführer Hans-Georg Vleugels (r.) und Johannes Vleugels (l.) unterzeichneten am Montag zusammen mit Pfarrer Martin Besold von der Pfarrei Mariä Himmelfahrt im oberpfälzischen Erbendorf den Vertrag zur Restaurierung der ehemaligen Baden-Badener Konzertsaalorgel. Foto: Dominik Rechner

"Es ist ein großer Tag sowohl für Vleugels als auch für die Pfarrei aus Erbendorf", erklärte Hans-Georg Vleugels beim Pressetermin in der Hardheimer Orgelmanufaktur. Ziel sei es, die Orgel bis zum 150. Geburtstag von Max Reger fertigzustellen. Das wäre im März 2023, und dann soll das hergerichtete Schmuckstück bei einem Konzert in der katholischen Stadtpfarrkirche in Erbendorf eingeweiht werden, wie Holger Popp, Pfarrgemeinderatssprecher der Pfarrei Mariä Himmelfahrt und Organist, informierte. Pfarrer Martin Besold freute sich, dass die lange Zeit der Vorbereitung und Suche nach einer neuen Orgel nun ein Ende habe: "Für uns als Pfarrgemeinde ist das ein ganz wichtiger Schritt. Vergelt’s Gott."

Hans-Georg Vleugels bezeichnete es als Glücksfall, "dass wir angerufen wurden, als das Land das Gebäude verkauft hat, in dem die Orgelteile eingelagert waren". 2009 erwarb die Firma aus der Erftalgemeinde, die auch schon die Voit-Instrumente in Heidelberg und Prag restauriert hatte, die Voit-Orgel, die bis 1980 im Konzertsaal des Kurhauses in Baden-Baden stand und in einem renovierungsbedürftigen Zustand abgebaut wurde. Fast drei Jahrzehnte lang war sie dann in einem ehemaligen Weingut in Karlsruhe-Durlach eingelagert.

Die Konzertsaalorgel wurde 1916 von der Orgelbau-Firma Heinrich Voit und Söhne fertiggestellt und wurde im Bénazetsaal über der Bühne verdeckt hinter einem Gitterwerk eingebaut. Die Disposition (Gesamtanlage einer Orgel, die sich aus den einzelnen Registern, aber auch aus technischen Details wie Art der Spiel- und Registertraktur, Manualverteilung, Spielhilfen und der verwendeten Stimmung zusammensetzt) erstellte der ehemalige Komponist Philipp Wolfrum, der am 26. Januar 1916 in seinem Abnahmegutachten schrieb, dass das Instrument "von besonders guter Qualität ist". Eine Besonderheit ist, dass die Orgel die erste Schiedmayer Celesta erhielt (besonderes Tasteninstrument), die in einer Orgel eingebaut wurde. Und diese ist bis heute erhalten.

Die insgesamt 15 Konzertsaalorgeln aus dem Hause Voit hatten Anfang des 20. Jahrhunderts einen hervorragenden Ruf. Heute gibt es allerdings nur noch zwei Instrumente, die im Einsatz sind: Eine Orgel befindet sich in Heidelberg, und die andere steht im Smetana-Saal in Prag. Mit der Orgel aus dem Kurhaus Baden-Baden folgt nun bald eine dritte.

Dass sie bald in die Stadtpfarrkirche in Erbendorf kommt, hat die oberpfälzische Kleinstadt (5000 Einwohner) Orgelexperte Dr. Nikolaus Könner vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu verdanken, der vom Schatz in der Hardheimer Orgelmanufaktur Vleugels wusste und die Orgel im Juli 2017 empfahl. In all den Jahren, in denen die Orgel in Hardheim gelagert war, habe es zwar mehrere Anfragen gegeben, wie Hans-Georg Vleugels der RNZ verriet. Doch keine Kirche sei dazu geeignet gewesen, die Orgel wieder als Ganzes aufbauen zu können. Bis eben der Kontakt mit Erbendorf zustande kam. "Auf der sehr großen Empore der Kirche dort ist genügend Platz. Es passt alles, auch die Akustik", so Vleugels.

Die Kosten für das über 100 Jahre alte Schmuckstück liegen bei 740.000 Euro. "Eine komplett neue Orgel [in dieser Größenordnung] würde wohl mehr als eine Million kosten", meinte Organist Holger Popp bei der Vertragsunterzeichnung in Hardheim. Die Diözese Regensburg gibt einen Zuschuss von 45 Prozent (circa 330.000 Euro) und der Orgelbauförderverein Erbendorf bezuschusst das Projekt mit 50.000 Euro. Dazu kommen weitere Zuschüsse und Spenden. Insgesamt hat die Kirchenverwaltung in Erbendorf noch eine Summe von 140.000 Euro zu stemmen.