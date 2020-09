Hardheim. (dore) Einen zügigen Verlauf nahm die Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Erftalhalle. Der Tagesordnungspunkt 5 "Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms von Bund und Land zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des digitalen Fernunterrichts" wurde gestrichen, da noch nicht alle Ergebnisse für die Ausschreibung zur Beschaffung von digitalen Leihendgeräten für den Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim eingegangen seien. Das gab Bürgermeister Volker Rohm bekannt.

Im weiteren Verlauf der Sitzung informierte Bauamtsleiter Daniel Emmenecker, dass der neue Bereich der Ruhe und Einkehr um die Pfarrer- und Schwesterngräber auf dem Hardheimer Friedhof nun fertiggestellt sei.

Zudem kündigte Emmenecker eine Baumaßnahme im Bereich der Bundesstraße B27 (Walldürner und Würzburger Straße) ab Donnerstag, 24. September, an. "Hier finden Schachtregulierungen von abgesenkten Schachtringen statt." Dabei könne es vereinzelt zu halbseitigen Sperrungen kommen. Geplant sei, dass die Arbeiten bis Donnerstag, 1. Oktober, abgeschlossen sind. Es könne auch durchaus sein, dass "das innerhalb von zwei Tagen erledigt ist. Man kann noch nicht genau sagen, was auf die Baufirma zukommt".

Anschließend berichtete Bürgermeister Rohm von Vandalismus und illegal abgelagertem Müll in Hardheim. So habe man in den letzten Wochen immer wieder Schmierereien an den Wänden der Schule, die inzwischen zu einem echten Kostenfaktor geworden seien beobachtet, ebenso auch im Bereich der Tiefgarage des ehemaligen Schwimmbads unterhalb der Sporthalle. Zudem werde immer wieder illegal abgelagerter Müll zum Beispiel an der Bouleanlage am Sportplatz oder an der Josefskapelle gefunden und das zum Teil sogar direkt neben den Abfalleimern.

Neuste Opfer von Vandalismus seien die öffentlichen Toiletten am Schlossplatz und die Eingangstür des Marstallgebäudes (Gemeindearchiv) geworden. "Wir werden mit härtester Gangart versuchen, die Täter zu ermitteln. Hier wird bewusst Schaden angerichtet und Vandalismus betrieben", sagte der Bürgermeister.

Im Anschluss gab Bernhard Popp, stellvertretender Bauamtsleiter, bekannt, dass seit dem 14. September bis zum 9. Oktober im Rahmen der Digitalisierung des Versorgungsgebietes in der Gemeinde Hardheim Bild- und Laserscanaufnahmen durchgeführt werden. "Die Daten unterstützen die MVV bei künftigen Netzplanungen- und arbeiten", erklärte Popp.

Rohm teilte zudem mit, dass ab Dienstag, 22. September, die Untersuchung der alternativen Standorte für ein neues Feuerwehrgerätehaus beginnt.

Zum Ende der Sitzung brachte Manuel Difloe eine Anregung zum Thema "mobiler Eisverkäufer" in Hardheim ein. Er sei von einigen Bürgern darauf angesprochen worden, ob man nicht eine einheitliche Zeit für jeden Tag regeln könnte, zu der das Eis verkauft wird. Der Eisverkäufer stehe jeden Tag zu anderen Zeiten mit seinem Wagen da und sei dann oft weg, wenn man sich eigentlich ein Eis kaufen wolle. Bürgermeister Rohm erklärte: "Ich bin nicht sicher, inwieweit der Eisverkäufer nicht als festes Gewerbe zählt. Wir werden das auf jeden Fall prüfen."

Difloe sagte zudem, dass Fußgänger des Öfteren beobachteten, wie Autos in der Wertheimer Straße im Bereich von Monis Kneipe bis zur Brauerei Löffler (auf der Seite der Volksbank) halb auf dem Gehweg und halb auf der Straße parkten und es in diesem Zuge schon öfter zu brenzligen Verkehrssituation gekommen sei. Rohm entgegnete, dass man eine Anfrage an den Gemeindeverwaltungsverband stellen werde, ob man Parkverbotsschilder aufstellen könne.