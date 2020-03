Hardheim. (ahn) "Ich wollte eine kleine Tour durch das Ernährungshandwerk machen und mich über die Situation in den Betrieben vor Ort informieren", sagte Peter Hauk, Minister für Ernährung und Ländlichen Raum, der unter dieser Devise am gestrigen Freitag einige Metzgereien und Bäckereien in der Region besuchte. Eines der Mottos war dabei: "Ein gutes Brot ist ein Stück Heimat."

Sowohl ein gutes Brot und ein Stück Heimat fand er unter anderem bei der Bäckerei Dietz-Thorwart in Hardheim, bei der er zusammen mit Bürgermeister Volker Rohm und Frank Müller von der Steinemühle einen Rundgang durch die Backstube unternahm. Natürlich legten sie alle auch selbst Hand an und fertigten – unter Anleitung des Geschäftsführers Peter Thorwart – gekonnt Brezeln. Diese werden – wie alle Backwaren – ohne Zusatzstoffe und aus regionalen Lebensmitteln hergestellt.

"Regionaler als wir kann man fast nicht arbeiten", sagte Peter Thorwart, der zusammen mit seiner Frau Irene seit 19 Jahren die beliebte Bäckerei in Hardheim betreibt. "Wir legen sehr viel Wert auf Regionalität", berichteten sie. Ihr ganzes Mehl beziehen sie von Frank Müller, der – der Name verrät es – Inhaber der Steinemühle in Hardheim ist, die seit 1686 besteht. Dieser wiederum bekommt das Getreide von Bauern aus dem Umkreis von 25 Kilometern.

"Kurze Wege und der persönliche Kontakt sind mir sehr wichtig", informiert Thorwart. Doch das ist nicht der einzige Vorteil: Neben dem individuellen Geschmack des Mehls sei man unabhängig von der Großindustrie. Somit könne er die Mehllieferungen auf seine individuellen Bedürfnisse abstimmen. Da hilft es auch, dass er und Frank Müller inzwischen ein eingespieltes Team sind.

Natürlich wäre es billiger, das Mehl von Großhändlern zu kaufen, so Thorwart: "Ich bekomme von woanders ein Croissant schon für drei Cent. Doch das rentiert sich nicht auf Dauer." Und der Erfolg gibt ihm recht: An den Standorten in Hardheim und im Rewe-Markt in Kühlsheim beschäftigt er ca. 35 Mitarbeiter, davon einige in Teilzeit. Die Kunden, "die von weit her kommen", vertrauen auf die hohe Qualität der Produkte.

Und auf die wird besonders geachtet. "Durch den Kontakt zu den Landwirten haben wir auch Einfluss auf Dinge wie etwa die Düngung", sagte Müller. "Bei der sogenannten Vorerntebehandlung achten wir auch seit Jahren darauf, dass keine Schadstoffe wie etwa Glyphosat benutzt werden und die Pflanzen nicht totgespritzt werden." "So kommen wir zu 100 Prozent ohne Zusatzstoffe oder synthetische Emulgatoren aus", ergänzte der Bäcker.

Vielmehr setze man auf das Prinzip des "Slow-Bakings": Man gibt dem Teig viel Zeit, denn "für Gebäck gibt es nichts besseres als Zeit", wie Thorwart beim Rundgang mit dem Minister und dem Bürgermeister durch die Backstube verriet. Allerdings stoße man hinsichtlich der Lagerfläche so langsam an die Grenzen.

Ein Vorteil, das die lange Lagerung mit sich bringt, ist, dass die Waren in der Regel besser verträglicher seien. Der Brotteig lagere zwischen zwei bis drei Stunden, so Thorwart. "Den Weizenmischteig und der Sauerteig fahren wir über Nacht." Auf Letzteren ist der Bäcker besonders stolz: "Mein Sauerteig ist eine Herzenssache." Seit rund 18 Jahre werde dieser von Tag zu Tag weitergeführt.

Das Handwerk wird bei der Hardheimer Bäckerei noch großgeschrieben. Früh morgens um 2.30 Uhr geht es in der Backstube los. Neben dem Handwerk brauche man allerdings auch die Technik, so Thorwart. Und das vor allem in Zeiten von Fachkräftemangel. Wobei man in der Region diesbezüglich eigentlich ganz gut dastünde, wie Minister Hauk betonte. Auch bei der Bäckerei in Hardheim: Hier beschäftigt man gerade vier Lehrlinge.

Nachhaltigkeit ist den Thorwarts ebenfalls ein wichtiges Anliegen. Als der Minister die Sprache auf dieses Thema brachte, berichtete der Bäcker, dass Backwaren, die am Ende des Tages übrig bleiben, von der Tafel in Buchen abgeholt würden. "Wir legen Wert darauf, dass die Waren nicht weggeworfen werden."

Abnehmer für die Backwaren könnten künftig auch die Soldaten in der Carl-Schurz-Kaserne sein. Bürgermeister Rohm, der das Thema ansprach, sagte: "Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal." Zum Beispiel, dass die Fahrzeit von der Bäckerei zur Kaserne gerade einmal zwei Minuten betrage, wie Thorwart betonte. "Wir wären auf jeden Fall in der Lage, die Kaserne zu versorgen."

Nach der Hardheimer Bäckerei besuchte Minister Hauk noch die Bäckerei Seitz in Gerichtstetten, die Metzgerei Kaufmann und die Bäckerei Müssig in Walldürn sowie das Café Wittemann und die Metzgerei Herkert in Buchen.