Walldürn. (pm) Die Natur und die Faszination Maislabyrinth können Interessierte ab dem heutigen Samstag in Walldürn erleben. Wer durch verschlungene Irrwege streifen und dabei an einem Gewinnspiel teilnehmen möchte, ist auf dem Aussiedlerhof der Familie Stolz am Madonnenrundweg an der richtigen Adresse. Im Labyrinth sind Stationen zum diesjährigen Thema "Kartoffeln" zu finden. Wer die Fragen richtig beantwortet, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. "Es winken wieder tolle Preise", verspricht Monika Stolz. Neben dem Eingang stehen an einem kleinen Kartoffelfeld Informationsschilder zum Thema. Auch eine Strohburg zum Klettern und Hüpfen steht wieder bereit. Eine Anmeldung oder vorherige Registrierung ist nicht erforderlich. Gäste sollten einen eigenen Stift mitbringen.

Das Maislabyrinth ist ab Samstag bis 3. Oktober geöffnet. In den Ferien ist jeweils mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet – ab 13. September dann nur noch samstags und sonntags. Wie gewohnt wird an den Sonntagen Kaffee und Kuchen angeboten. "Ein Grusellabyrinth wird es in diesem Jahr leider keines geben", bedauert Monika Stolz. "Ob das Kürbisfest am 3. Oktober stattfinden kann, muss kurzfristig entschieden werden." Für Fragen oder Besuche außerhalb der Öffnungszeiten steht die Familie Stolz unter Tel. 06282/939666 oder per E-Mail (stolz-wallduern@t-online.de) bereit.

Update: Freitag, 6. August 2021, 17.34 Uhr

Das Schweinberger Maislabyrinth öffnet am Sonntag

Hardheim-Schweinberg. (PM) Froschkönig, Frau Holle, der gestiefelte Kater, Rapunzel, Rotkäppchen und Sterntaler garantieren ab Sonntag für unterhaltsame Stunden im Maislabyrinth am Bauernhof der Schweinberger Familie Mohr. Unter dem Motto "Märchenland" können Groß und Klein dort jederzeit auf einer Fläche von ungefähr vier Fußballfeldern durch den Mais irren und dabei elf versteckte Stationen aufsuchen. Diese ergeben ein Lösungswort, mit dem die erfolgreichen Labyrinthbezwinger an einem Gewinnspiel teilnehmen können.

Kinder können auf dem Bauernhof viele Tiere entdecken, auf einer überdachten Strohhüpfburg oder zwei Trampolins springen, einen überdachten Trettraktorparcours absolvieren und sich auf einem Kinderspielplatz austoben. Für das leibliche Wohl ist im Biergarten und am Kiosk der Familie Mohr gesorgt.

Der Irrgarten ist grundsätzlich jederzeit geöffnet, Bewirtung gibt es aber nur samstags und sonntags von 10 bis 19.30 Uhr im Biergarten bzw. der Bauernstube (auch ohne Besuch des Labyrinths möglich). Letztmals geöffnet ist das Maislabyrinth am Sonntag, 19. September. Kindergeburtstage auf dem Bauernhof sind donnerstags und freitags möglich. Kontakt: Telefon 06283/8529.