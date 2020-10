Hardheim. (dore) Ein schon lange auf dem Plan stehendes Thema in der Gemeinde Hardheim ist die Sanierung der eingestürzten Friedhofsmauer in Erfeld. Aus Reihen des Gemeinderats wollte Johannes Becker wissen, wie hier der aktuelle Stand sei. Die Sanierung sei dieses Jahr im Haushalt eingeplant gewesen. Bauamtsleiter Daniel Emmenecker erklärte hierzu: "Wir haben ein Ingenieurbüro aus Karlsruhe beauftragt, das ein Konzept erstellen wird." Ohne baubegleitende Ingenieure sei keine Förderung möglich.

Es gebe zwei Möglichkeiten: den Wiederaufbau des eingestürzten Teilstücks oder eine Komplettsanierung des denkmalgeschützten rechten Mauerteils (vom Eingang aus gesehen). Ziel sei, für nächstes Jahr eine Förderung beantragen und die Baumaßnahme dann umsetzen zu können. Becker betonte, dass eine Komplettsanierung anzustreben sei. Bürgermeister Rohm vertrat ebenfalls eine "ganzheitliche Lösung". Emmenecker sagte abschließend: "Wir legen beide Möglichkeiten bei der Denkmalbehörde vor und hoffen auf eine Genehmigung."

Zu Diskussionen führte die Tektur (Änderung) des Daches bei einem Garagenanbau eines neuen Wohnhauses auf dem Grundstück Achtzehnmorgen 4 in Schweinberg. Die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan "Achtzehnmorgen" festgesetzte Baugrenze wird durch die Überdachung um 0,58 Meter überschritten. So weit – so unspektakulär. Doch der stellvertretende Ortsvorsteher Florian Pogorzelski erklärte, dass der Ortschaftsrat zwar einmütig zugestimmt habe, allerdings habe es zu Irritationen geführt, dass der Bauherr bereits vor der Genehmigung die bauliche Veränderung vollzogen habe. Die Gemeinderäte Manuel Difloe, Eric Bachmann und Klaus Kreßner mahnten an, so ein Vorgehen in Zukunft zu ahnden. Man dürfe eine Entscheidung, die dem Gemeinderat obliege, nicht einfach übergehen. Bürgermeister Rohm sagte, es handle sich zwar um eine kleine bauliche Veränderung, doch man werde prüfen, inwieweit eine Strafzahlung dafür möglich sei und diese z. B. einem sozialen Zweck zugutekommen könne. Das Gremium stimmte mit sieben Stimmen, bei drei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen, für die Änderung.

In der Fragerunde der Gemeinderatsmitglieder erklärte Stefan Wolfmüller, dass er von Hundebesitzern angesprochen worden sei, ob die Möglichkeit bestehe, in Richtung Triebweg/Wolfsgrubenhütte weitere Kotbeutelstationen aufzustellen. Bauamtsleiter Emmenecker entgegnete: "Ich habe das Problem auch bemerkt. Alle zehn Meter ist dort eine ,Tretmine’." Eine Station sei auf dem Weg angebracht, doch dort "sollte man nachbessern".

Daniel Weber wollte wissen, ob es Neuigkeiten zur Nachbesetzung der Schulleiterstelle am Walter-Hohmann-Schulzentrum gebe. Dort geht Schulleiter Harald Mayer zum Ende des laufenden Schuljahres in den Ruhestand. Bürgermeister Rohm sagte hierzu: "Wir hatten vergangene Woche Besuch von der neuen Schulrätin. Sie hat mitgeteilt, dass die Schulleiterstelle noch in diesem Jahr, spätestens im Januar ausgeschrieben werden soll. Sie ist guter Hoffnung, dass die Stelle zum Beginn des Schuljahrs 2021/22 besetzt werden kann."

Julia Göth sagte, sie sei mehrfach angesprochen worden, inwieweit es bei der Ganztagsschule schon Fortschritte gebe. Rohm antwortete, dass Hauptamtsleiterin Mareike Brawek zusammen mit einer Arbeitsgruppe, bestehend aus vier Lehrern und einem Konrektor, ein Konzept erarbeitet habe. "Wir verfolgen zielgerichtet die Ganztagsgrundschule, allerdings unter Einbeziehung von Randzeiten." Diese seien am Morgen vor dem Schulbeginn, eventuell auch am Nachmittag nach Schulende. "Für die Nachmittage ohne Unterricht und die Ferien wollen wir das Hortangebot aufrechterhalten." Allerdings werde es daneben kein parallel laufendes Hortangebot geben. Brawek sagte zum aktuellen Stand: "Der Antrag wird im Moment noch vom Schulamt geprüft, es ist noch nicht entschieden."