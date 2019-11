Ganz ohne Starallüren, aber mit viel Freude an der Arbeit mit dem Nachwuchs präsentierte sich der ehemalige Nationalspieler und achtmalige Deutsche Meister Dominik Klein bei einem dreitägigen Trainingscamp in der Walter-Hohmann-Halle. Foto: Klaus Narloch

Von Klaus Narloch

Hardheim. Trainieren unter Anleitung von Handballweltmeister Dominik Klein - dieser Traum ging für rund 40 Jugendspieler der Jahrgänge 2005 bis 2008 aus der Region in Erfüllung. Ermöglicht hatte dies der Förderverein Handball Neckar-Odenwald-Tauber zusammen mit der Kreisjugendleiterin Birgit Holzmann im Rahmen eines Handballcamps, das am Wochenende in der Hardheimer Walter-Hohmann-Halle über die Bühne ging.

187 Mal streifte der Handballweltmeister aus dem benachbarten Unterfranken das Trikot der Nationalmannschaft über und wurde zudem achtmal Deutscher Meister mit dem THW Kiel. Seit Jahren ist er in ganz Deutschland als Repräsentant für den Handballsport unterwegs und vor allem die Arbeit mit den Kindern hat es ihm angetan. Bereits vor fünf Jahren weilte er in Hardheim und hinterließ bleibende Eindrücke bei den Jugendlichen.

Bleibende Eindrücke hinterließ aber auch das Bürgerpokalturnier im Jahre 2001, hatte er dabei doch seine heutige Frau Isabell kennengelernt, die ihrerseits eine erfolgreiche Handballkarriere eingeschlagen hatte und ebenfalls Nationalspielerin war. Der zweifache Familienvater präsentierte sich den Handballern einmal mehr von seiner gewohnt aufgeschlossenen Seite und bestens gelaunt: Man spürte förmlich, wie ihm die Arbeit mit den Kindern Spaß macht. Die lauschten ihrerseits gespannt den Ratschlägen und Tipps des ehemaligen Linksaußen der Handballnationalmannschaft, der seinerseits auch so einiges aus der Trickkiste zauberte.

Sein Kommen weckte das Interesse zahlreicher Spieler der Männermannschaft sowie vieler Handballfans aus der Region, die es sich nicht nehmen ließen, dabei zu sein, um schließlich eines der begehrten Autogramme zu bekommen. Dabei blieb der sympathische Sportler keine Antwort auf die zahlreichen Fragen schuldig: gewohnt lässig, unkompliziert und ohne jede Starallüren, eben als ein Teil einer großen Handballfamilie in Deutschland und darüber hinaus.

Neben dem Trainingscamp gab es schließlich noch die offiziellen Begrüßungsreden, die letztlich zu solch einer denkwürdigen Veranstaltung mit dem Weltmeister zum Protokoll gehören. Am Ende war die dreitägige Veranstaltung ein großer Erfolg und wird den Jugendlichen sicher lange im Gedächtnis bleiben. Möglicherweise geht ja schon bald ein neuer Handballstern im Handballkreis auf. Die Motivation, sich sportlich zu engagieren, hat Dominik Klein beim Trainingscamp in Hardheim jedenfalls eindrucksvoll gegeben.