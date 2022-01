Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montagabend wurden Wassermeister Hermann Roßmann (3. v. l.) und Forstwirt Willi Rehfeld (4. v. l.) gebührend in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Dominik Rechner

Hardheim. (dore) Bevor der Gemeinderat am Montagabend mit seiner eigentlichen Tagesordnung startete, wurden zwei verdiente Mitarbeiter der Gemeinde in den Ruhestand verabschiedet: der langjährige Wassermeister Hermann Roßmann und Forstwirt Willi Rehfeld. Beide hätten, so Bürgermeister Volker Rohm, über Jahrzehnte Akzente für Zuverlässigkeit, Loyalität, Leistungsbereitschaft und vorbildliche Dienstauffassung gesetzt.

Hermann Roßmann habe seit August 1984 die Aufgabe des Wassermeisters nicht nur innegehabt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes gelebt. In diese Zeit sei eine große Zahl an Veränderungen gefallen, sagte Rohm: "Sei es die Entscheidung, die Kerngemeinde mit Eigenwasser und die Teilorte ans Netz der Bodenseewasserversorgung anzuschließen, sei es die völlige Neustrukturierung der Wasserverteilung in Hardheim und die Einrichtung einer Enthärtung für das ,steinharte‘ Hardheimer Quellwasser, seien es aber auch die Anbindung von Neubaugebieten, die Sicherstellung von Wassermengen für den Löscheinsatz der Feuerwehr oder die Behebung unzähliger Rohrbrüche im Gemeindegebiet." Über viele Jahre habe Hermann Roßmann sein Wissen, seine Fachkompetenz und seine Einsatzkraft eingesetzt, ohne nach Tageszeit, Wetter, Arbeitsstunden, Wochenenden oder Feiertagen zu fragen.

Zusätzlich sei Hermann Roßmann als aktiver Feuerwehrmann nicht nur bei deren Einsätzen dabei gewesen, sondern habe durch sein enormes Wissen um Leitungsverlauf und Ringanschlussmöglichkeiten die Arbeit der Wehr unterstützen und dabei die Wasserversorgung der Gemeinde stets sicherstellen können, stellte Rohm heraus.

Roßmann hat Aufgabe des Wassermeisters gelebt

Zum 1. Februar finde dies nun ein Ende, Nachfolger Tobias Bouslair habe bereits in den vergangenen Jahren viel von dem genannten Wissen übernehmen können. Dennoch sei die Lücke, die Roßmann hinterlasse, eine große. "Wir freuen uns, dass du bereit bist, auch im Ruhestand deine Erfahrungen und dein Wissen bei Bedarf weiterhin zur Verfügung zu stellen", so Rohm in Richtung von Roßmann.

Willi Rehfeld war seit September 1988 in den Wäldern Hardheims tätig, zunächst als Waldarbeiter, ab 1992 dann nach erfolgreich abgelegter Prüfung als Forstwirt. Unter der Führung der Forstrevierleiter Felix Herre, Erhard Geiger, Klaus Hanke, Florian Pogorzelski und Martin Sauer habe Willi Rehfeld seine Passion und Liebe zu Wald und Natur zum Beruf gemacht. "Weder die Wechsel der Förster und Forstamtsleiter noch Richtungswechsel in der Waldbewirtschaftung und Priorisierung von Forstfunktionen, ja nicht einmal gewaltige Schadensereignisse wie die Stürme Vivien, Wiebke, Lothar, Kyrill und wie sie alle hießen, konnten deinen Willen und deine Einsatzbereitschaft beeinflussen. Mit bewundernswerter Gesundheit und Energie hast du bis zuletzt als Vorbild für alte und junge Kollegen mit Umsicht, Verantwortungsbereitschaft und hoher Leistung gearbeitet und kannst stolz sein auf deine Arbeit im Hardheimer Wald", betonte der Bürgermeister.

Dann ergriff Corina Zegewitz, Personalratsvorsitzende der Gemeinde, das Wort. "Ich bedanke mich im Namen des Personalrats für euren unermüdlichen Einsatz für die Gemeinde", sagte sie in Richtung von Roßmann und Rehfeld. Zu Roßmann erklärte sie: "Du warst immer da, wenn man dich gebraucht hat. Man merkt, du lebst deinen Job und hast dir ein großes Fachwissen in all den Jahren aneignen und weitergeben können." Seine sympathische und hilfsbereite Art zeichneten ihn als Kollegen aus, er habe nicht nur auf fachlicher sondern auch auf zwischenmenschlicher Ebene überzeugt: "Du hattest immer ein offenes Ohr, und das wissen wir sehr zu schätzen."

Zu Willi Rehfeld sagte Zegewitz: "Auch du hast deinen Job immer sehr sehr gut gemeistert. Ich habe dich als einen sehr humorvollen Kollegen erlebt. Ich glaube, mit dir kann man Pferde stehlen." Rehfeld habe großes Engagement und Durchhaltevermögen auch bei Wind und Wetter an den Tag gelegt. Er sei sich auch immer treu geblieben und habe sich nicht verbiegen lassen.

Zu guter Letzt wandte sich der Hardheimer Forstrevierleiter Florian Pogorzelski an Willi Rehfeld: "Wir verlieren ein wirkliches Original mit dir. Gefühlt bist du ein Urgestein im Hardheimer Wald: Du bist seit 33 Jahren dabei." Es sei extrem selten, dass ein Forstwirt mit 66 Jahren in den Ruhestand verabschiedet werde, die meisten schafften es nicht so lange, so Pogorzelski. Der Forstrevierleiter beschrieb anschließend zehn prägende Charakterzüge bzw. besondere Talente von Willi Rehfeld, die ihm in all den Jahren aufgefallen seien:

Rehfeld ist ein Urgestein im Hardheimer Wald

"Kontinuität, Verlässlichkeit, Zähigkeit, Leistungsfähigkeit, Naturliebe, Artenkenntnis, Hilfsbereitschaft, Geselligkeit, Kommunikation und Humor." Rehfeld sei der einzige Forstwirt, der sich traue, mit nacktem Oberkörper ins Rathaus zu gehen, sagte Pogorzelski und sorgte damit für Lacher. Es sei eine erfolgreiche, schöne Zeit mit ihm gewesen. "Wir werden dich vermissen und hoffen, dass du uns noch ein Stück weit erhalten bleibst, vielleicht in anderer Form."