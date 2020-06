Hardheim. (rüb) Für die Sportvereine ist es wahrlich keine einfache Zeit: kein Spielbetrieb, keine Sportfeste, keine Einnahmen. Der TV Hardheim, der in diesem Jahr eigentlich sein 125-jähriges Bestehen groß feiern wollte, stellt da keine Ausnahme dar. Doch mitten in der Coronakrise gibt es auch eine gute Nachricht: Nach viereinhalb Jahren Leerstand hat der Verein wieder einen Pächter für die Sportheimgaststätte gefunden. Am 1. August wird die Familie Roso, in der Region durch ihre Zeit als Betreiber der Pizzeria "Dolce Vita" in Höpfingen (früher Gasthaus "Rose") gut bekannt, dort ein Restaurant eröffnen.

Robert und Antonia Roso sind Gastronomen durch und durch. Auf fast 35 Jahre Berufserfahrung kommt der gelernte Koch, und auch seine Frau hat das Handwerk von der Pike auf gelernt. Nach mehreren Stationen, unter anderem in Wertheim und Bad Mergentheim, kamen die Rosos 2015 nach Höpfingen, wo sie mit ihrer Gastfreundschaft und ihren Kochkünsten gut ankamen. Entsprechend traurig reagierten die vielem Stammgäste, als ihnen 2019 der Pachtvertrag nicht verlängert wurde.

Die Familie Roso eröffnete daraufhin in Eberbach das Restaurant "Aurora", blieb aber in Höpfingen wohnen. Die Entfernung, die anfangs noch gut zu bewältigen schien, wurde in den Wochen und Monaten der Coronakrise aber mehr und mehr zum Problem, so dass sich die Rosos nach einem geeigneten Objekt in ihrer Umgebung umsahen und in Hardheim fündig wurden.

Die Gaststätte in dem 1970 erbauten Sportheim wurde über Jahrzehnte erfolgreich geführt, wobei der TV immer ein gutes Händchen bei der Pächterauswahl bewies. Statt häufiger Wechsel bestimme Kontinuität das Bild und trug zum Erfolg bei, von dem Verein, Pächter und Gäste gleichermaßen profitieren. Die letzten Pächter, Stefanija und Hans-Peter Haberstroh, gingen im Januar 2016 in Ruhestand. Seitdem lief die Suche nach einem Nachfolger. Die wurde nun erfolgreich abgeschlossen.

Die Sportheimgaststätte heißt ab 1. August "Dolce Vita". Auf der Speisekarte werden Spezialitäten aus der italienischen und der kroatischen Küche stehen – in dieser Mischung spiegelt sich die Herkunft des Wirtsehepaares wider. Frische Zutaten und fast alles selbstgemacht: Darauf setzen die beiden. Sie möchten zudem einen günstigen Mittagstisch anbietet sowie Lieferservice und Catering. Der Biergarten am Sportheim soll selbstverständlich ebenfalls mit Leben gefüllt, ansprechender und gemütlicher gestaltet und im kommenden Jahr sogar noch erweitert werden. Stand jetzt ist nur ein Ruhetag in der Woche geplant: der Montag.

"Wir sind ein echter Familienbetrieb", erklärt der fünffache Vater, der sich auf seine neue Aufgabe freut. Viele Gäste aus Höpfinger Zeiten werden die Nachricht ebenso erfreut zur Kenntnis nehmen, und auch der Turnverein hat nun im Jubiläumsjahr trotz Corona doch noch etwas zu feiern. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und dass das Sportheim wieder mit Leben gefüllt wird", sagt Vorsitzender Tobis Künzig. Er ist sich sicher: "es wird eine kulinarische Bereicherung für Hardheim und seine Bürger sein, und wir hoffen, dass sein Angebot über die Ortsgrenzen hinaus angenommen wird". Das Sportheim solle künftig beides sein: ein Ort, an dem sich Sporttreibende treffen können und ein Restaurant mit einem ansprechenden kulinarisches Angebot für die ganze Bevölkerung.