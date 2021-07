Kommandeur Oberstleutnant Pascal Pane (vorne) gewährte der RNZ exklusive Einblicke in das Panzerbataillon 363 Hardheim. Unser Bild zeigt ihn zusammen mit drei Soldaten am Kampfpanzer des Typs Leopard 2 A6. Aktuell sind 14 Kampfpanzer in der Carl-Schurz-Kaserne stationiert. Bis 2023 sollen es insgesamt 44 Leopard-Panzer sein. Foto: Dominik Rechner

Hardheim. (dore) "Ich fühle mich sehr wohl hier. Die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Rohm läuft super, man merkt, dass Hardheim ein Traditionsstandort ist", machte Kommandeur Oberstleutnant Pascal Pane bei einem Pressetag in der Carl-Schurz-Kaserne deutlich.

Der RNZ gewährte er exklusive Einblicke in die Ausbildung der Soldaten des Panzerbataillons 363 Hardheim und auf den Standortübungsplatz Wolferstetten. Zuvor stellte er uns noch den Status quo bei der Aufstellung des Panzerbataillons und die künftigen Schritte vor.

Bislang wurden bereits drei von insgesamt vier Kompanien in der Kaserne begrüßt: Die Stabs- und Versorgungskompanie (1. Kompanie) sowie zwei von drei Kampfkompanien (die 4. Kompanie, ehemals 4. Kompanie des Gebirgspanzerbataillons 8 aus Bad Frankenhausen und die 3. Kompanie, ehemals 3. Kompanie des Gebirgspanzerbataillons 8 aus Pfreimd). Die letzte der drei Kampfkompanien, die 2. Kompanie des Panzerbataillons 363, wird im Oktober dieses Jahres hinzukommen. Diese Einheit wird allerdings komplett neu aufgestellt.

Aktuell sind laut Kommandeur Oberstleutnant Pane 14 Kampfpanzer des Typs Leopard 2A6 (1500 PS) und zwei Bergepanzer in der Kaserne stationiert. "In diesem Jahr erwarten wir den 15.", so Pane. Bis 2023 sollen es dann insgesamt 44 Leopard-Panzer sein. Etwa 270 Soldaten seien momentan da, bis Ende 2022 sollen es rund 500 sein. "Dem eigentlichen Ziel, ein vollfunktionierendes Panzerbataillon aufzubauen, werden wir dann einen großen Schritt nähergekommen sein", erklärte der Kommandeur.

Hintergrund "Wenn alle Maßnahmen fertig sind, haben wir hier einen Top-Standort", betonte Kommandeur Oberstleutnant Pascal Pane im Gespräch mit der RNZ. Es werden bis 2028 rund 120 Millionen Euro in folgende Großvorhaben investiert: > Neubau eines zentralen Waffenkammergebäudes > Neubau einer Instandsetzungshalle > Neubau einer Ausbildungshalle > Neubau von drei modernen Unterkunftsgebäuden > Neubau einer Tankstelle > Neubau eines Munitionsaufbewahrungsortes (dore)

Die Zusammensetzung des Bataillons sei vergleichbar mit einer Patchworkfamilie: "Wir haben erfahrene Soldaten, Wiedereinsteller, die ein paar Jahre nicht in der Bundeswehr tätig waren, Reservedienstleistende und neu eingestellte Soldaten, die ausgebildet werden müssen. Die Heterogenität ist riesig", sagte Pane. Die Soldaten haben im Normalfall eine 41-Stunden-Woche mit Tagesdienst von 7 bis 16.30 Uhr (montags bis donnerstags) und 7 bis 12 Uhr (freitags).

Von den aktuellen Soldaten wohnten nur "ein, zwei" in Hardheim, die überwiegende Mehrheit pendle freitags und sonntags zwischen Kaserne und Heimatort: "Das geht zum Teil bis zur Ostsee, im Durchschnitt fahren unsere Soldaten eine Strecke von etwa 250 Kilometern." Unter der Woche sind die Soldaten jeweils zu viert in 27 Quadratmeter großen Stuben in den Unterkunftsgebäuden der Kaserne untergebracht, wie Infrastrukturoffizier Stabshauptmann Harald Kopp bei einem Rundgang über das Kasernenareal erklärte. Die wenigen Einzelzimmer seien 13 Quadratmeter groß. Zudem werden noch drei neue moderne Unterkünfte gebaut, die dann alle mit 13,5 Quadratmeter großen Einzelzimmern und Nasszelle ausgestattet werden.

Der "Fahrplan" des Panzerbataillons für 2022:

> Januar: Übungen am Simulationssystem zur Unterstützung von Rahmenübungen (Sira in Munster). Sira ist ein Simulationssystem zur dynamischen Lagedarstellung von Aktivitäten eigener und anderer Kräfte sowie von Ereignissen und anderen Einflüssen unter Berücksichtigung des Geländes und des Verhaltens aller Akteure.

> Februar: technische Materialprüfung.

> März: Unterstützung Panzergrenadierbataillon 391 im Schießübungszentrum (zwei Panzerzüge/acht Panzer).

> April: Virtual Battle Space 3: Übungen interaktive dreidimensionale Echtzeitsimulation unter Abbildung des Einzelschützen mit Waffen und Großgerät.

> Mai: Aufenthalt Schießübungszentrum Panzerbataillon 363 mit zwei Kompanien in Munster.

> Juli: Unterstützung Panzergrenadierbataillon 391 im Gefechtsübungszentrum Heer in der Letzlinger Heide bei Magdeburg mit einer Kompanie und parallel mit einer Panzerkompanie zur Übung auf dem Truppenübungsplatz Baumholder.

> Oktober: Weiterer "Sira-Durchgang" in Munster.

> Dezember: bataillonseigener Übungsdurchgang im Gefechtsübungszentrum Heer in der Letzlinger Heide.