Hardheim. (dore) Die Gemeinde Hardheim treibt den Ausbau der Solarenergie weiter voran: In seiner Sitzung am Montagabend beschloss der Gemeinderat jeweils einstimmig die Aufstellung von vier Bebauungsplänen für drei Solarparks in Schweinberg und einen in Erfeld.

Im Zuge der Aufstellung der vorhabenbezogenen Bebauungspläne muss zudem im Parallelverfahren noch der jeweilige Flächennutzungsplan durch Beschluss des Gemeindeverwaltungsverbands geändert werden.

Beim "Solarpark Schweinberg I" handelt es sich um eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage, die sich über einen Geltungsbereich von etwa zwölf Hektar Fläche erstrecken soll (Solarfläche elf Hektar). Das Gebiet liegt nordöstlich von Schweinberg und wird aktuell ackerbaulich genutzt. Das gesamte Gemarkungsgebiet Schweinbergs gilt als landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet. Der Ortschaftsrat hatte am 8. November die Beschlussempfehlung mit fünf Ja-Stimmen und einer Enthaltung gegeben, wie Ortsvorsteher Dieter Elbert informierte.

Die geplante Freiflächen-Fotovoltaikanlage des "Solarparks Schweinberg II" liegt östlich von Schweinberg und wird aktuell ackerbaulich genutzt. Die Gesamtfläche des Geltungsbereichs beträgt etwa 7,62 Hektar. Der Ortschaftsrat hatte nach Auskunft von Elbert am 8. November die einstimmige Beschlussempfehlung für die Zustimmung erteilt. Zudem gab er mit auf den Weg, derzeit dort stattfindende Sickerwasseruntersuchungen bei den Planungen und dem Bau der Anlage zu berücksichtigen.

Die geplante Freiflächen-Fotovoltaikanlage des "Solarparks Schweinberg III" liegt östlich von Schweinberg im Bereich der ehemaligen Schotterabbaufläche und wird aktuell ackerbaulich genutzt. Die Gesamtfläche des Geltungsbereichs beträgt etwa 3,7 Hektar und erstreckt sich über drei Teilbereiche auf dem Grundstück. Auch hierzu hatte der Ortschaftsrat laut Elbert am 8. November die einstimmige Beschlussempfehlung für die Zustimmung erteilt. Hier gab er ebenfalls mit auf den Weg, die derzeit dort stattfindenden Sickerwasseruntersuchungen bei den Planungen und dem Bau der Anlage zu berücksichtigen.

Der "Solarpark Erfeld II" soll östlich von Erfeld liegen und wird aktuell ackerbaulich genutzt. Das gesamte Gemarkungsgebiet von Erfeld gilt als landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet. Die Gesamtfläche des Geltungsbereichs beträgt etwa neun Hektar. Am Rande des Plangebiets befindet sich ein Biotop, das nach Auskunft der Gemeinde aber nicht von der Freiflächen-Fotovoltaikanlage berührt oder beeinträchtigt wird. Das Biotop bleibt somit bestehen. Wie Ortsvorsteher Thomas Leithold mitteilte, hatte der Ortschaftsrat das Thema am 10. November beraten und mit fünf Ja-Stimmen sowie einer Enthaltung die Beschlussempfehlung für den Solarpark "Erfeld II" gegeben. Bereits zuvor sei beschlossen worden, die Überschreitung der eigentlich nach den Kriterien der Gemeinde festgelegten Freiflächen-Fotovoltaikfläche für Erfeld zu ermöglichen. In dem Kriterienkatalog ist eine Maximalfläche von 20 Hektar auf Erfelder Gemarkung festgelegt. Die Anlagengröße auf Erfelder Grund (mit dem "Solarpark Erfeld I") liegt im Ganzen bei 21 Hektar bebauter Fläche.

Neben den Beschlüssen zur Aufstellung der vier Bebauungspläne billigte der Gemeinderat zudem die Bebauungsplanentwürfe "Solarpark Gerichtstetten II" (südlich von Gerichtstetten) und "Solarpark Erfeld I" (südlich von Erfeld).