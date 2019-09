Oberstleutnant Peter Bartsch (2.v.l.) hat Hauptmann Andreas Hofmann (4.v.l.) am Freitag in den Ruhestand verabschiedet. Dank und beste Wünsche kamen auch von Astrid Wengel, Birgit Baumann, Hauptmann Reinhard Streib (Leiter des Materiallagers Neckarzimmern), Bürgermeister Volker Rohm und Oberstleutnant a. D. Gunter Gabler, ehemaliger Leiter des Bundeswehrdepots Süd (v.l.). Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Hauptmann Andreas Hofmann liebt Statistiken. Und so hatte der scheidende Leiter des Materiallagers Hardheim anlässlich seiner Verabschiedung ausgerechnet, dass er genau 70 Prozent seines Lebens bei der Bundeswehr verbracht hat. Zudem durfte der gebürtige Heilbronner zwei Drittel seiner Dienstzeit heimatnah - also in Baden-Württemberg - absolvieren. Doch nicht die Zahlen bestimmten die Feierstunde am Freitagvormittag in der Kantine des Materiallagers auf dem Wurmberg, sondern vielmehr der Blick auf die vielen zwischenmenschlichen Kontakte und die wertvollen Begegnungen in 40 Jahren Bundeswehr.

Im Beisein zahlreicher Weggefährten wurde der letzte Soldat des Materiallagers verabschiedet - der vorerst letzte, denn 2021 startet bekanntlich die Wiederinbetriebnahme der Liegenschaft. In einer launigen Rede zeichnete sein Vorgesetzter, Oberstleutnant Peter Bartsch, Leiter des Bundeswehrdepots Süd in Pfungstadt, Hauptmann Hofmanns beruflichen Weg nach. Vor fast auf den Tag genau 40 Jahren, am 1. Oktober 1979, begann er seinen Grundwehrdienst in Bad Reichenhall - und das außergewöhnlich jung, im zarten Alter von 17 Jahren.

Postwendend ging es für Hofmann zurück ins Schwabenland, erst ins bayerische nach Günzburg, dann nach Ulm und Ellwangen, wo er als Gruppenführer junge Menschen auf ihrem Weg vom Zivilisten zum Soldaten begleitete. "Rund 2500 Menschen hat er das militärische Handwerk beigebracht", sagte Bartsch.

Anschließend schlug Hofmann die Offizierslaufbahn ein und ließ sich an der Fachhochschule des Heeres zum Betriebswirt ausbilden. Nach einer Zwischenstation als Versorgungsoffizier in Stuttgart wechselte der heute 57-Jährige 1992 zum Militärischen Abschirmdienst (MAD), wo er unter anderem in Karlsruhe, in Köln, Stuttgart und Rostock eingesetzt wurde. Dem Nachrichtendienst blieb Hofmann bis 2008 treu - oder, um es in seinen Worten zu sagen: 40 Prozent seiner Bundeswehrlaufbahn hat er beim MAD absolviert.

Hauptmann Andreas Hofmann wechselte dann zurück zur Logistik und übernahm für fünf Jahre die Leitung des Materiallagers Königswinter, ehe er 2014 in gleicher Funktion nach Hardheim wechselte. Eine schöne Parallele: Die Schließung beider Einrichtungen war 2011 vom damaligen Verteidigungsminister Thomas de Maizière verkündet worden, an beiden Standorten war Hofmann mit der Abwicklung der Liegenschaft vertraut gewesen, und beide haben nun doch noch eine militärische Zukunft.

Die Außerdienststellung vorbereiten zu müssen, sei eine undankbare Aufgabe gewesen, betonte Oberstleutnant Bartsch. Etwas aufzulösen, Material abzugeben und Personal abzubauen, das alles sei wenig erfreulich. Hautmann Hofmann habe aber mit großem persönlichen Einsatz danach geschaut, dass sich für jeden Mitarbeiter eine passende Verwendung findet.

Umso erfreulicher sei dann im Januar 2019 - wenige Wochen nach der offiziellen Außerdienststellung - die Nachricht aus dem Verteidigungsministerium gewesen, dass das Materiallager doch noch eine militärische Zukunft hat. Und vielleicht, so Bartsch orakelnd, wird Hofmann seine Expertise 2021 im Zuge einer Reserveübung bei der Wiederinbetriebnahme auf dem Wurmberg einbringen.

Mit dem Verlesen und dem Überreichen der Entlassungsurkunde verabschiedete Bartsch Hauptmann Hofmann in den Ruhestand.

"Wir hatten anfangs nur traurige Termine", stellte Bürgermeister Volker Rohm beim Rückblick auf die Zusammenarbeit mit dem scheidenden Hauptmann fest: Die Themen Schließung, Auflösung und Außerdienststellung hätten die Agenda bestimmt. "Aber die Hoffnung, dass es irgendwie doch weitergeht, war immer dabei." Zurecht, wie sich herausstellen sollte: "Wir hatten das Glück des Tüchtigen und engagierte Fürsprecher in Politik und Militär." Zum Beispiel Andreas Hofmann, der für "sein" Depot und seine Mitarbeiter gekämpft habe wie ein Löwe.

Das Gemeindeoberhaupt stellte das gute Miteinander heraus und gab dem scheidenden Hauptmann beste Wünsche mit auf den Weg. Im Namen der Belegschaft dankten Astrid Wengel und Birgit Baumann und überreichten Präsente, wie auch Reinhard Streib, Leiter des Materiallagers Neckarzimmern.

Der frisch gebackene Pensionär ließ zunächst Zahlen aus 480 Monaten Bundeswehr sprechen und dankte am Ende - sichtlich bewegt und gerührt - allen Wegbegleitern. Die 40 Jahre würden sich im Rückblick wie ein Wimpernschlag anfühlen, sagte Hofmann, um an Ende doch noch einmal auf unterhaltsame Weise die Statistik zu bemühen: Um ein gesundes Verhältnis zwischen zivilem Leben und Bundeswehr zu erreichen, wolle er 80 Jahre alt werden: "Dann steht es 50:50!"