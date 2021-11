Hardheim. (zeg) Gleich zum Auftakt wie eh und je vollauf beschwingt und närrisch, gelang der FG "Hordemer Wölf" am Samstag der Einstieg in die neue Kampagne anlässlich des Elften im Elften als fastnachtlichem Stichtag bestens. Viele vom närrischen Brauchtum angetane Wolfsheimer hatte es auf den stimmungsvoll illuminierten Schlossplatz gezogen, um ihr fesches Herrscherpaar in Person des Ritters Wolf von Hardheim und seiner Gattin Margarethe kennen zu lernen. Diesem konnten sie denn auch gleich bei seinem Einzug in gebührender Form zujubeln und sich freuen auf dessen Geleit durch die gesamte närrische Zeit. Inwieweit die Chance, dieses mit geheimnisvollen Andeutungen in der Presse angedeutete Paar im Vorfeld zu erraten, gelungen war, blieb offen, bis die FG im Verlauf des Abends das Geheimnis lüftete.

Ralf Schmollinger und Sandra Erhard sind das alte und neue Ritterpaar der Wolfsheimer. Foto: Elmar Zegewitz

Für alle nicht Eingeweihten dürfte es zweifellos eine Überraschung gewesen sein, dass das neue Ritterpaar das alte ist: Ralf Schmollinger verkörpert erneut Ritter Wolf von Hardheim, Sandra Erhard seine Gemahlin Ihre Lieblichkeit Margarethe.

Nachdem der FG-Vorsitzende Michael Grimm alle närrischen Gäste begrüßt hatte, bildete der Einzug der Aktiven zusammen mit dem Spielmannszug Tauberbischofsheim und den "Umpferpforzern" aus Boxberg den beeindruckenden Start in den stimmungsvollen Abend, durch den FG-Präsident Daniel Weber souverän führte. Bei seinen in gekonnte Reime gekleideten närrischen Grußworten lief er zu großer Form auf. Ihm war es eine Genugtuung ankündigen zu können: "Am Elften Elften elf Uhr elf steigen sie empor die Wölf" und "Endlich ist es jetzt so weit, es beginnt die fünfte Jahreszeit".

"Wir wollen unsre Fastnacht hegen, den alten Brauch mit Liebe pflegen", betonte Weber mit einem Blick auf das Pandemiegeschehen, das es den Verantwortlichen nicht leicht gemacht habe zu entscheiden, inwiefern närrische Aktivitäten überhaupt möglich sind. Trotz der "dunklen Wolken" sah er die FG nun aus dem Dornröschenschlaf erwacht – und zwar "gut gemischt aus Alt und Jung, was verleiht der Fastnacht Schwung". Weber freute sich, das große Wolfsrudel mit seinen Aktiven von Kinderschautanzgruppe, Junioren, Wolfsgarde, "Erftalhüpfer", "Goldstücke", Ameisen, Elferrat, "Wurmberg Rockets" und Vorstand bis hin zur "Reserve" benamen zu können. Diese alle stellte er freudig in Dienst und nannte als Ziel: "Packen wir’s gemeinsam an, jede Frau und jeder Mann, mit Toleranz und Achtung jederzeit, dass keiner auf der Strecke bleibt."

Gemäß der Tradition der seit fast 68 Jahren bestehenden Fastnachtsgesellschaft formulierte dann Vizepräsident Dominik Ebert fastnachtlich engagiert den Prolog zum Elften im Elften. Bürgermeister Volker Rohm wartete ebenfalls mit in närrische Verse gekleideten Betrachtungen zur neuen Kampagne auf. Weber schloss an, dass eine erfolgreiche Kampagne mit den rund 150 Aktiven der verschiedenen Gruppen gelingen könne: "Wir brauchen jeden Mann und jede Frau, bei Deko bis zum Wagenbau, bei Tanz, Gesang und in der Bütt, bringt euch ein, macht alle mit." Folgen ließ Weber einen Blick auf das Ritterpaar Sandra Erhard und Ralf Schmollinger, das unter den Klängen des Spielmannszugs und begleitet von einem fulminanten Feuerwerk einzog und dann mit dem Dank des Präsidenten für seinen Einsatz bedacht wurde.

Das Ritterpaar sicherte den Wolfsheimern dann in seinem Prolog eine milde närrische Herrschaft zu. Der Präsident zeigte sich davon überzeugt, eine tolle Wahl getroffen zu haben, und wünschte dem Ritterpaar, dass in der kommenden Kampagne mehr möglich sein möge als in der vergangenen Fastnacht. Dann leitete er mit seinem Dank an den Spielmannszug Tauberbischofsheim sowie an Nico Flachs und Patrick Lakeit für die Technik über zum Auftritt der "Umpferpforzer". Mit ihrer Guggemusik garantierten sie, dass die gut gelaunten Besucherinnen und Besucher fastnachtlich stimmungsvoll weiterfeiern konnten, bis die Corona-Auflagen dem närrischen Treiben ein frühes Ende bereiteten.