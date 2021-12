Hardheim. (dore) Die Erweiterung des Norma-Lebensmittelmarkts am Ortsausgang in Richtung Schweinberg verzögert sich. Nachdem der Gemeinderat in seinen Sitzungen am 22. Juni und 19. Juli beschlossen hatte, ein Sondergebiet auszuweisen und hierfür den Bebauungsplan "Riedwiesen, erste Änderung" aufzustellen, sollte in der Gemeinderatssitzung am Montag nun eigentlich der neue Bebauungsplan beschlossen werden.

Dies sei nun doch nicht möglich gewesen, wie Bauamtsleiter Daniel Emmenecker mitteilte. "Im Zuge der Beteiligung und Anhörung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde von den für die Raumordnung zuständigen Behörden festgestellt, dass die vorhandene Auswirkungsanalyse der Norma-Erweiterung angepasst und auf das interkommunale Einzelhandelskonzept übertragen werden muss", erklärte der Bauamtsleiter. Durch die Anpassung der beiden Gutachten werde es notwendig, eine zweite Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. "Daher kann nun in der Sitzung noch kein Satzungsbeschluss des Bebauungsplans ,Riedwiesen, erste Änderung‘ gefasst werden."