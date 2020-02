Hardheim/Saalbach. (rüb) Es ist zwar schon zwei Wochen her, doch der Schock sitzt immer noch tief: Der frühere Hardheimer Bauhofleiter Markus Alter, der seit 1. Juli in gleicher Funktion im bekannten Wintersportort Saalbach-Hinterglemm (Österreich) tätig ist, hatte bei einem schweren Unfall, der in einer Katastrophe hätte enden können, Glück im Unglück. Wie die Salzburger Nachrichten berichten, war der 47-Jährige am 5. Februar mit seinem tonnenschweren Schneeräumfahrzeug bei winterlichen Straßenverhältnissen in die eiskalte Saalach gerutscht, wobei sich das Gespann überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Markus Alter gelang es jedoch, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien und ans Ufer zu retten.

Wie die Salzburger Nachrichten (SN) weiter schreiben, sei es der erste heftige Wintertag des Jahres gewesen – mit teilweise chaotischen Verhältnissen auf den Straßen der dortigen Region. Bauhofleiter Alter habe in der Nähe des Heimathauses Schnee geräumt, als der Schneepflug aufgrund der Straßenglätte von der Fahrbahn abgekommen sei. "Der Gemeindebedienstete hat sich zum Glück nur leicht verletzt", wird Bürgermeister Alois Hasenauer zitiert. Ein Bänderriss zwischen Schlüsselbein und Schulterblatt soll sich Alter, so die SN weiter, zugezogen haben. An der Unfallstelle sei die Wasserrettung im Einsatz gewesen. Das Räumfahrzeug sei schließlich mit einem Kran aus dem Flussbett der Saalach geborgen worden.

Der langjährige Hardheimer Bauhofleiter Markus Alter war im Juni bei der Gemeinde verabschiedet worden: Ihn hatte es aus privaten Gründen in die österreichischen Alpen gezogen. Sein Schutzengel hat den Umzug glücklicherweise mitgemacht.