Hardheim. (adb) In der Corona-Pandemie entdeckten viele Menschen ihr Interesse an der heimischen Natur auf ein Neues – nicht zu Unrecht: Unmittelbar vor der Haustür findet sich manches Kleinod. Dazu zählt durchaus das Pilgerkreuz unweit der Hardheimer Josefskapelle, das der unvergessene Hardheimer Künstler Werner Blaschke im Mai 2005 installierte und seinerzeit der Gemeinde Hardheim übereignete.

Werner Blaschke (stehend) mit Josef Keller beim Kreuzweg. Der Künstler verstarb 2016. Foto: Adrian Brosch

"Wenn Sorgen und auch Wünsche dich auf deinem Weg belasten, so lass sie hier am Kreuz in einem Steine rasten". Dieser Spruch findet sich auf dem kleinen Gedenkstein, der auf das Grundprinzip des Projekts, das an den international bekannten Jakobsweg angelehnt ist, hinweist. Wer von Sorgen und Nöten geplagt wird oder manchen Wunsch im Stillen hegt, der möge an das Kreuz einen Stein legen, der symbolisch für jene "Seelenlast" steht. Über die Jahre kam auf diese Weise eine üppige Sammlung von Steinen aller Beschaffenheiten, Farben, Formen und Größen zusammen, die sich dem Wanderer bereits aus einiger Entfernung optisch erschließt. Zu sehen ist das gut besuchte Pilgerkreuz, das im Pilgerführer der jährlich nach Walldürn ziehenden Fuldaer Wallfahrer verzeichnet ist, schon von der B27 aus.

Im Dezember 2013 ereignete sich jedoch im Zusammenhang mit den Steinen ein nachdenklich stimmender Vorfall, den Werner Blaschke seinerzeit als "gedankenlose Schändung" bezeichnet hatte: Damals erstattete er Anzeige, nachdem Unbekannte zahlreiche Steine einfach abtransportiert hatten. Davon ist heute freilich nichts mehr zu sehen. Die zahllosen Steine laden zum Betrachten ein und bieten in ihren Nischen Platz für manche Devotionalien der Pilger, die sich entweder über den Kreuzweg ab der Steinemühle oder aber ab dem Parkplatz an der nahen Josefskapelle auf den Weg machen können.

In den Nischen des Haufens finden sich Devotionalien, die Pilger zurückgelassen haben. Foto: Adrian Brosch

Unübersehbar zieht sich dabei Werner Blaschkes (1941–2016) Motto "Der Weg ist das Ziel" durch die Konzeption des Pilgerkreuzes. Es findet sich als Ausspruch selbst auf der hölzernen Ruhebank unterhalb des Kreuzes wieder, die dem Besucher den Blick auf das Erftal und Teile Hardheims freigibt. Speziell im November bietet sich ein Ausflug mit Hinblick auf die "stillen" Feiertage wie Allerheiligen, den Volkstrauertag und den Totensonntag durchaus an. In unmittelbarer Nähe zu Hardheim, aber doch ruhig und fernab des alltäglichen Umtriebs kann man sich nicht nur beim Wandern entspannen, sondern auch eine Rast zum Gedenken einlegen und vielleicht manche Sorge sowie manchen Wunsch im "steinernen Gebet" zu Gott tragen.

Künstlerisch hinterließ Werner Blaschke, der dieses Jahr seinen 80. Geburtstag hätte feiern können, weitere prägende Spuren in Hardheim. Zum Beispiel hatte er neben anderen Künstlern am "Kunstpfad" im Honert-Wald nahe der Wolfsgrubenhütte mitgewirkt. Dieser ist teilweise noch erhalten und für Wanderer sicher durchaus sehenswert. Nur wenige Monate vor seinem unerwarteten Tod war er im Sommer 2016 zudem an der Aufstellung des Königheimer Kreuzwegs am Aufstieg zur Pfarrkirche St. Alban in der Wertheimer Straße beteiligt, den er zuvor restauriert hatte.