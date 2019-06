Hardheim. (rüb) "Wir glauben fest daran, dass sich der Kampf für unser Krankenhaus lohnt", sagte der Vorsitzende des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn, Bürgermeister Volker Rohm, am Sonntagvormittag beim Festakt zur Einweihung des Erweiterungsbaus. Die 4,3 Millionen Euro teure Baumaßnahme wurde im Beisein zahlreicher Gäste aus Politik, Gesundheitswesen, Wirtschaft und Gesellschaft ihrer Bestimmung übergeben. Im Mittelpunkt standen die Festreden, die Schlüsselübergabe durch Architekt Jürgen Löffler und eine Spendenübergabe durch den Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus" in Höhe von 35.000 Euro. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von einem Gitarrenensemble der Musikschulen Hardheim und Walldürn.

Angesichts des Kostendrucks im Gesundheitswesen bleibe leider häufig der Mensch auf der Strecke, bedauerte Volker Rohm in seiner Festrede. Hinzu kämen Zentralisierungs- und Spezialisierungsbestreben der großen Politik, die es einem kleinen Krankenhaus wie dem Hardheimer mit seinen 51 Planbetten nicht einfach machten. Und doch habe die Gemeinde in den letzten zehn Jahren 8,5 Millionen Euro in das Haus investiert, weil man an seine Zukunft glaube. Dafür sei man in Hardheim bereit, manch anderen Wunsch zurückzustellen.

Hintergrund Der Festakt bot die passende Gelegenheit, den Beteiligten zu danken. Landrat Dr. Achim Brötel sagte: "Das schönste Gebäude ist nichts wert ohne die Menschen, die darin tagein tagaus, nachtein nachtaus arbeiten, um anderen zu helfen." Stellvertretend für alle Mitarbeiter des Hauses dankte der Landrat dem leitenden Arzt Dr. Herbert Schmid und Pflegdienstleiterin Karina Paul. Der Landrat würdigte auch die Verdienste der drei Bürgermeister Volker Rohm, Heribert Fouquet und Ernst Hornberger sowie der Mitgliedskommunen des Verbandes und des 1150 Mitglieder starken Fördervereins: "Die personifizierte Lebens- und Überlebensversicherung für das Krankenhaus Hardheim." Verwaltungsleiter Ludwig Schön dankte den Bürgermeistern und dem Gemeinderat, dem Architekten und den beteiligten Firmen, allen Mitarbeitern, Ärzten und Patienten für die Geduld während der Bauphase. Mit Präsenten bedankte er sich bei Pflegedienstleiterin Karina Paul und den Hausmeistern Peter Weniger, Kai Götzelmann und Peter Merkert für ihren tollen Einsatz, den "Männern für alle Fälle", Bernhard Streckert und Christian Seitz, bei Egon Schmitt, der ehrenamtlich unzählige Stunden für das Krankenhaus leistet, bei Fritz-Peter Schwarz und dem Förderverein, bei Bernhard Goldschmidt und dem TV für die Organisation des Festes und bei Robby Schenkel und seinem Bauhofteam. rüb

"Wir weihen heute mit Stolz und Zuversicht die in Rekordzeit erstellte Umbaumaßnahme ein", sagte Rohm und appellierte an die Bürger: "Nutzen wir diese Einrichtung, machen wir im Bedarfsfall Gebrauch von der hohen Qualität der medizinischen Versorgung, der persönlichen Betreuung und der nun auch hohen Komfortansprüchen gerecht werdenden Unterbringung."

Architekt Jürgen Löffler (GJL-Architekten, Karlsruhe) beleuchtete die erfolgreiche Entwicklung des Krankenhauses in den letzten beiden Dekaden und die dabei von ihm und seinem Büro begleiteten Bauvorhaben angefangen beim Einbau der internistischen Praxis im Jahr 2001 bis zum jüngsten Großprojekt mit der Schaffung von zwei Anbauten: "Das ist der Höhepunkt dieser beispielhaften Entwicklung."

Dass die umfangreiche Baumaßnahme innerhalb von nur zehn Monaten und das noch bei laufendem Betrieb bewältigt wurde, sei der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten zu verdanken. Der in Modulbauweise realisierte neue Bettentrakt füge sich gut in das bestehende Gebäudeensemble ein, sagte Löffler und dankte allen Beteiligten, an der Spitze Bauleiter Hermann Häfner und Verwaltungsleiter Ludwig Schön.

Hintergrund Der "Macher" wurde gewürdigt Mit einem schlichten "Dankeschön" leitete Landrat Dr. Achim Brötel eine besondere Würdigung ein, indem er das Wort in seine Bestandteile zerlegte: "Danke, Schön!" "Sie sind der Vater des Hardheimer Erfolgs" sagte er zu Verwaltungsleiter Ludwig Schön. Ohne ihn gäbe es das Krankenhaus wohl nicht mehr - erst recht nicht in seiner heutigen Form. Brötel weiter: "Ihre wirklich bewundernswerte Einsatzbereitschaft, Ihr großes Verhandlungsgeschick, Ihre Fähigkeit, andere zu begeistern und auf Ihren Weg mitzunehmen, aber auch Ihr Durchhaltevermögen waren und sind ganz entscheidende Grundlagen dafür, dass wir heute etwas zu feiern haben." Mit der Bestellung von Lothar Beger zum Nachfolger des im Frühjahr in Ruhestand gehenden Schön habe der Krankenhausverband eine kluge Entscheidung getroffen, sagte Brötel und dankte den Bürgermeistern Volker Rohm und Markus Günther. Rohm seinerseits dankte Schön für dessen "herausragende Leistung, die er gleichermaßen als Initiator, geistiger Vater und Zugpferd" nicht nur beim Umbau, sondern insgesamt für den Erhalt des Hauses erbracht habe. (rüb)

Anschließend überreichte Löffler den symbolischen Schlüssel für den Neubau an Bürgermeister Rohm und Verwaltungsleiter Schön.

Im Anschluss an den Festakt überzeugten sich zunächst die Ehrengäste und anschließend auch zahlreiche Bürger vom gelungenen Umbau. Die acht neuen Patientenzimmer (jeweils mit Dusche und WC) fanden ebenso Anerkennung wie der neue Aufenthaltsraum, die neuen Räume von Intensivstation und Endoskopie und der Freisitz auf der Nottreppe.